Укроп, Огурец и Халапеньо. 90-летняя черепаха Мистер Пиклз и его спутница стали родителями тройни

В зоопарке Хьюстона отмечают, что эта пара черепах — отличный пример того, что стать родителями никогда не поздно.

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Мистеру Пиклзу 90 лет и 36 из них он живет в зоопарке Хьюстона (США). В 1996 году в питомник также доставили 53-летнюю самку лучистой черепахи, которая стала верной спутницей самцу и его миссис Пиклз, пишет Daily Mail.

В общей сложности они провели вместе более четверти века, но за все это время у них так и не появилось потомства. Впрочем, на прошлой неделе все изменилось — сотрудники зоопарка рассказали о том, что 90-летний Мистер Пиклз и его 53-летняя спутница наконец-то стали родителями — у пары черепах родилась тройня, которых назвали Огурец, Укроп и Халапеньо.

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Отметим, что эта пара черепах не просто показала, что в животном мире никогда не поздно стать родителями, но рождение черепашат также играет важную роль в борьбе с исчезновением видов. Дело в том, что Мистер Пиклз и его спутница относятся к редкому виду лучистых черепах, которые находятся под угрозой исчезновения из-за незаконной торговли домашними животными.

93-летний Мистер Пиклз стал отцом Фото: Houston Zoo

В зоопарке отмечают, что Укроп, Огурец и Халапеньо играют важную роль для "генетики лучистых черепах", поскольку их 93-летний отец является самым наиболее генетически ценной лучистой черепахой в Плане выживания видов Ассоциации зоопарков и аквариумов (AZA).

Сотрудники зоопарка отмечают, что это первое потомство пары, несмотря на длительный срок их отношений. К счастью, сотрудники случайно заметили процесс кладки яиц, а потому малышей удалось спасти. Дело в том, что почва Хьюстона непригодна для местных черепах Мадагаскара, а потому маловероятно, чтобы детеныши черепах смогли вылупиться самостоятельно.

К счастью сотрудники заметили яйца, переместили их в Дом рептилий и амфибий, что и дало Укропу, Огурцу и Халапеньо шанс на выживание.

Тройня лучистых черепах относятся к виду, находящемуся на грани исчезновения Фото: Houston Zoo

Когда-то лучистые черепахи считались одними из наиболее многочисленных видов — их популяция некогда оценивалась в миллионы особей. Однако позже незаконная торговля домашними животными начала процветать и этот вид оказался на грани исчезновения — сегодня они занесены в Красный список IUCN.

Кроме того, на уменьшение популяции лучистых черепах также повлияла сильная засуха и деградация их привычной среды обитания.

Ранее Фокус писал о том, что найдена черепаха-отшельница, чей вид вымер еще век назад.