Кріп, Огірок і Халапеньйо. 90-річна черепаха Містер Піклз і його супутниця стали батьками трійні

У зоопарку Г'юстона зазначають, що ця пара черепах — чудовий приклад того, що стати батьками ніколи не пізно.

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Містеру Піклзу 90 років, і 36 із них він живе в зоопарку Г'юстона (США). У 1996 році в розплідник також доставили 53-річну самку променистої черепахи, яка стала вірною супутницею самцю та його місіс Піклз, пише Daily Mail.

Загалом вони провели разом понад чверть століття, але за цей час у них так і не з'явилося потомства. Втім, минулого тижня все змінилося — співробітники зоопарку розповіли про те, що 90-річний Містер Піклз і його 53-річна супутниця нарешті стали батьками — у пари черепах народилася трійня, яких назвали Огірок, Кріп й Халапеньйо.

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Зазначимо, що ця пара черепах не просто показала, що у тваринному світі ніколи не пізно стати батьками, але народження черепашок також відіграє важливу роль у боротьбі зі зникненням видів. Річ у тім, що Містер Піклз і його супутниця належать до рідкісного виду променистих черепах, які перебувають під загрозою зникнення через незаконну торгівлю домашніми тваринами.

93-річний Містер Піклз став батьком Фото: Houston Zoo

У зоопарку зазначають, що Кріп, Огірок і Халапеньйо відіграють важливу роль для "генетики променистих черепах", оскільки їхній 93-річний батько є найбільш генетично цінною променистою черепахою в Плані виживання видів Асоціації зоопарків і акваріумів (AZA).

Співробітники зоопарку зазначають, що це перше потомство пари, попри тривалий термін їхніх стосунків. На щастя, співробітники випадково помітили процес кладки яєць, а тому малечу вдалося врятувати. Справа в тому, що ґрунт Г'юстона непридатний для місцевих черепах Мадагаскару, а тому малоймовірно, що дитинчата черепах змогли б вилупитися самостійно.

На щастя, співробітники помітили яйця, перемістили їх у Будинок рептилій і амфібій, що й дало Кропові, Огірку та Халапеньйо шанс на виживання.

Трійня променистих черепах належить до виду, що перебуває на межі зникнення Фото: Houston Zoo

Колись променисті черепахи вважалися одними з найчисленніших видів — їхня популяція колись налічувала мільйони особин. Однак пізніше незаконна торгівля домашніми тваринами почала процвітати, і цей вид опинився на межі зникнення, сьогодні вони занесені до Червоного списку IUCN.

Крім того, на зменшення популяції променистих черепах також вплинула сильна посуха й деградація їхнього звичного довкілля.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено черепаху-пустельницю, чий вид вимер ще століття тому.