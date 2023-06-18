Затаившаяся во рту: обнаружена распространенная бактерия, подпитывающая эндометриоз

В процессе возникновения эндометриоза появился новый виновник, и он может скрываться ближе, чем мы думали — прямо в нашем рту и кишечнике.

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Коварная бактерия, которая обитает в нашем рту и кишечнике, может быть неожиданным катализатором эндометриоза — заболевания, которое мучает миллионы женщин по всему миру. Новое исследование японских ученых не только открывает более глубокое понимание этого загадочного заболевания, но и дает новую надежду тем, кто ищет лечение, пишет ScienceAlert.

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В центре этих важных результатов находятся исследователи из престижного японского Университета Нагоя, работающие в тандеме с несколькими другими учреждениями. Их исследование, в ходе которого были изучены образцы тканей 79 женщин, страдающих эндометриозом, и 76 здоровых женщин, выявило нового потенциального виновника заболевания — бактерию под названием Fusobacterium.

Эндометриоз — это разрушительная и хаотичная сила внутри нашего организма. При нем клетки, похожие на те, что находятся в эндометрии — ткани, выстилающей матку, начинают появляться там, где им не место, например, в яичниках и фаллопиевых трубах. Именно в эндометрии и была замечена эта подозрительная бактерия.

В их отчете обнаружилась удивительная статистика — у 64% женщин с эндометриозом в эндометрии были обнаружены Fusobacterium, в то время как у здоровых контрольных групп их было менее 10%. Исследователи предполагают, что эта бактерия может быть ключевым фактором в развитии эндометриоза, что открывает новый потенциальный путь для лечения недуга.

Команда не ограничилась идентификацией Fusobacterium; они также изучили, что она на самом деле делает. Они обнаружили, что бактерия активировала биохимическую эстафету под названием TGF-β (трансформирующий фактор роста бета). Это белок, который, по сути, служит для пробуждения определенных клеток, превращая спящие клетки в активные.

В продолжении своего исследования ученые ввели Fusobacterium мышам и заметили, что эти некогда спящие клетки, называемые трансгелин-положительными миофибробластами, начали действовать. Эти клетки участвуют в формировании тканей и мышц, и, похоже, именно они запускают болезненный процесс развития эндометриоза.

Fusobacterium имеет репутацию инвазивного организма и причастна к различным заболеваниям и инфекциям. Однако не все так плохо: некоторые штаммы этой бактерии мирно сосуществуют внутри нас, не причиняя никакого вреда.

Надежда на возможное лечение появилась, когда исследователям удалось остановить развитие эндометриоза у мышей путем применения антибиотиков, направленных против этой бактерии. Это намекает на потенциальную терапевтическую стратегию, хотя сами ученые признают, что необходимы дальнейшие исследования, прежде чем они смогут подтвердить эффективность лечения.

Исследователи предупреждают, что хотя полученные результаты многообещающие, они не являются окончательным доказательством причинно-следственной связи между Fusobacterium и эндометриозом. Это заболевание является многофакторным, то есть в нем участвует множество элементов, поэтому трудно указать пальцем на одну единственную причину.

По оценкам, эндометриозом страдают около 10% женщин репродуктивного возраста. Существующие методы лечения направлены на устранение симптомов, но часто имеют ряд побочных эффектов. Например, гормональная терапия, подавляющая овуляцию, может привести к негативным последствиям и предотвратить беременность во время лечения. Существуют варианты хирургического лечения, но они имеют существенный недостаток — высокий процент рецидивов заболевания.

Эта потенциальная связь между бактерией и эндометриозом знаменует собой значительный шаг к более полному пониманию этого заболевания. При продолжении исследований и некоторой научной смекалке, это может открыть дверь к эффективным, менее инвазивным методам лечения, давая новую надежду миллионам женщин во всем мире.

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