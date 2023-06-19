Не пройдет как похмелье. Чрезмерное употребление алкоголя в юности изменяет структуру мозга

Обильное употребление алкоголя в подростковом возрасте может оставить после себя не только похмелье, но и повлиять на саму структуру нашего мозга, показало финское исследование.

Related video

Команда нейробиологов из Финляндии обнаружила, что у молодых людей, которые сильно пьют с подросткового возраста, серое вещество в мозге становится тоньше, а также происходят изменения в том, как клетки мозга общаются между собой. Это новое исследование проводилось в течение десяти лет, начиная с подросткового возраста и заканчивая зрелым возрастом. Исследователи сравнили результаты сканирования мозга и неврологическую активность людей с большим стажем употребления алкоголя с теми, кто практически не употреблял алкоголь, пишет Medical News.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В масштабном исследовании приняли участие 26 молодых людей с историей тяжелого алкоголизма и группа сравнения из 21 человека, которые употребляли незначительное количество алкоголя. В течение 10 лет, с подросткового возраста до середины двадцатилетия, эти участники регулярно проходили МРТ-сканирование и передовую методику картирования мозга — транскраниальную магнитную стимуляцию в сочетании с электроэнцефалографией (ТМС-ЭЭГ). МРТ позволяет получить детальные изображения мозга, а ТМС-ЭЭГ измеряет электрическую активность мозга.

В мозге тех, кто в прошлом злоупотреблял алкоголем, команда заметила более тонкое серое вещество, особенно в областях, контролирующих критическое мышление и принятие решений. Кроме того, у этих участников наблюдался более высокий "потенциал N45". Потенциал N45, сигнал мозга, улавливаемый ЭЭГ, отражает активность двух нейротрансмиттеров — тормозного ГАМК и возбуждающего глутамата. Эти нейротрансмиттеры подобны светофору в мозге, контролируя, когда и как сигналы перемещаются по мозгу. Повышенный потенциал N45 у сильно пьющих людей указывает на то, что эта система управления движением может быть нарушена.

Полученные результаты свидетельствуют об ощутимой связи между истончением коры головного мозга и изменением коммуникации между клетками мозга у молодых людей, которые злоупотребляют алкоголем с подросткового возраста. Особенно пострадали лобные и теменные доли — области мозга, связанные с рассуждениями и сенсорной обработкой. Однако исследовательская группа подчеркивает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять механизмы, лежащие в основе этих изменений.

История этого исследования почти как поучительная история, в которой предполагаемая неуязвимость молодости вступает в противоречие с длительными физическими изменениями, которые тяжелая выпивка может нанести мозгу. Это мощное напоминание о том, что действия в подростковом возрасте могут серьезно отразиться на нашей взрослой.

Ранее Фокус писал о напитке, который заставляет нас стареть и умирать раньше. Новое исследование доказывает, что регулярное потребление алкоголя, даже в умеренных количествах, наносит непоправимый вред нашему организму.

Также Фокус писал о шести неожиданных продуктах и напитках, содержащих алкоголь. Даже и хлеб и бананы содержат спирт в небольшом количестве.