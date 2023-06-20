Еще одна Клеопатра. Что известно о хранительнице королевской династии и дочери последней царицы

Клеопатра Селена II, дочь знаменитой Клеопатры VII и римского полководца Марка Антония, прожила выдающуюся жизнь, в которой причудливо переплелись наследия Египта и Рима. Ее история — это история устойчивости, адаптации и длительного влияния на фоне политических интриг и борьбы за власть.

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Родившись в 40 году до н. э. в Александрии, Египет, в бурный и неопределенный период, Клеопатре Селене II суждено было стать частью одной из самых известных и противоречивых семей в истории. Ее имя, происходящее от греческого слова "луна", контрастировало с именем ее брата-близнеца Александра Гелиоса, чье имя по-гречески означало "солнце", пишет Ancient Origins.

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После сокрушительного поражения ее родителей от Октавиана (позже императора Августа) в битве при Акции в 31 году до н. э., юную Клеопатру Селену II и ее брата забрали в Рим как политических пленников. Чтобы продемонстрировать свою власть, Октавиан выставил их, одетых как Солнце и Луна, во время тщательно продуманного триумфа.

Однако, несмотря на плен, они воспитывались в доме Октавии, сестры Октавиана и бывшей жены Марка Антония. Эта договоренность служила как политической стратегией для укрепления власти Октавиана, так и возможностью для Клеопатры Селены II получить уважительное римское образование.

В Риме Клеопатра Селена II была открыта для культурных и интеллектуальных чудес огромной империи. Как и положено женщине благородного происхождения, она получила исключительное образование, изучая греческую и латинскую литературу, философию и риторику. Свободно владея несколькими языками, в том числе египетским, она поддерживала связи со своим наследием и ловко ориентировалась в сложном мире дипломатии.

В зрелом возрасте жизнь Клеопатры Селены II сделала неожиданный поворот, когда она заключила брак с королем Мавритании (современные Марокко и Алжир). Этот союз был стратегическим альянсом, направленным на укрепление контроля Рима над Северной Африкой и предоставление влияния и власти Клеопатре Селене II.

Однако важно отметить, что этот брак не был ее собственным выбором, а скорее политическим союзом, который служил интересам Рима. Тем не менее Клеопатра Селена II родила двоих детей, Птолемея и Друзиллу, и основала процветающий двор, известный своими интеллектуальными поисками и архитектурными достижениями.

Благодаря своему влиятельному браку Клеопатра Селена II стала царицей Мавритании, огромной территории, находившейся под римским влиянием как клиентское королевство. Вместе со своим мужем она правила с проницательностью и преданностью, принимая свое двойное наследство и сочетая египетское, греческое и римское влияние при дворе. Под ее покровительством процветал культурный обмен, способствуя развитию искусств, наук и архитектуры.

Правление Клеопатры Селены II характеризовалось стабильностью и процветанием, поскольку она ловко ориентировалась в сложном политическом ландшафте, обеспечивая как автономию своего царства, так и заключая прочные союзы с римскими императорами. Ее лидерские качества, ум и дипломатическая смекалка принесли ей уважение современников. Ученые сходятся во мнении, что во времена ее правления Мавритания достигла расцвета.

Вероятное изображение Клеопатры Селены Фото: Public Domain

Влияние правления Клеопатры Селены II распространилось далеко за пределы Мавритании. Поддерживая тесные связи с Египтом благодаря наследию своих предков, она активно сохраняла и популяризировала наследие своей семьи. Она поддерживала поклонение египетским божествам, таким как Исида и Серапис, в Мавритании и сыграла значительную роль в возрождении египетских религиозных практик. Усилия Клеопатры Селены II помогли сохранить египетские традиции во времена, когда Рим имел значительное влияние на средиземноморский мир.

Кроме того, дети Клеопатры Селены II сыграли важную роль в формировании истории Римской империи. Ее сын, Птолемей, сделал успешную военную карьеру и служил надежным союзником римских императоров, сыграв ключевую роль в истории региона.

Даже после ее смерти наследие Клеопатры Селены II продолжилось. Через свою внучку Друзиллу ее семейная линия породнилась с высшей римской знатью в течение следующих поколений. Хотя состояние ее семьи со временем пришло в упадок, а Мавритания была аннексирована Римом в 40 году после жестокого убийства Птолемея, влияние Клеопатры Селены II на культуру и историю региона осталось, наложив неизгладимый отпечаток на идентичность Северной Африки.

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