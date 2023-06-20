Устрашающая визуализация: NASA показало шокирующее видео выбросов углерода на Земле (видео)

Едва ли мы могли бы представить сколько выбросов парниковых газов в действительности производит человечество, но с новой визуализацией это вполне реально.

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Не секрет, что человеческая деятельность увеличивает количество углекислого газа в атмосфере Земли с рекордной скоростью, чем ограничивает излучение тепла обратно в космос и способствует общему потеплению нашей планеты, пишет Science Alert.

Какими бы невидимыми они не были, приливы и отливы выбросов углерода сложно представить. Однако с новыми технологиями ученые из Студии научной визуализации NASA смогли наглядно изобразить, как это происходит.

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Исследователи отмечают, что ролики демонстрируют, где именно и в каком объеме выбрасывается критически важный парниковый газ и как это меняется в течение одного года. В общей сложности исследователи создали три видеоролика, которые показывают количество выбросов углерода в 2021 году в разных уголках Земли. Ученые использовали оранжевый цвет для обозначения ископаемого топлива, красный — для сжигания биомассы, зеленый — для наземных экосистем и синий — для океана.

Проанализировав видео, можно заметить, что углерод в основном поглощается океанами, о чем свидетельствуют синие точки, а производится на суше — на что указывают зеленые.

Авторы визуализация советуют обратить внимание на несколько конкретных областей, например, над Северной и Южной Америкой. Взглянув на видео, можно заметить горячую точку загрязнения в северо-восточном регионе США, а также зеленую пульсацию тропических лесов Амазонки, которые поглощают углерод в светлое время суток.

Оранжевый цвет доминирует в атмосфере Земли и охватывает всю планету по мере того как течет время. Если человечеству все еще необходимо напоминание о последствиях сжигания угля, нафты и газа — это оно и есть.

По словам исследователей NASA, новые методы моделирования позволяют лучше анализировать атмосферу Земли и лучше понимать некоторые из основных факторов, влияющих на этот процесс.

Второй ролик NASA посвящен Европе, Ближнему Востоку и Африке. На кадрах можно заметить более высокие концентрации выбросов ископаемого топлива, производимых европейскими странами и Саудовской Аравией. Не менее заметным кажется и красное облако сельскохозяйственных выбросов Центральной Африки.

Третье видео посвящено Азии и Австралии. На кадрах видно, что основными производителями выбросов являются Пекин и Китай, особенно в сравнении с относительным отсутствием выбросов ископаемого топлива в Австралии.

Не менее удручающим выглядит и то, как суша и океан обмениваются CO2, поддерживая некий его баланс в атмосфере Земли. Отметим, что именно выбросы ископаемого топлива поднимают уровень углекислого газа выше. Хотя углекислый газ составляет всего 0,04 процента газов в атмосфере Земли, он оказывает значительное влияние с точки зрения рассеяния теплового излучения обратно к поверхности.

Исследователи отмечают, что таким образом хотели еще раз напомнить человечеству о том, что если необходимые меры не будут приняты, мы неминуемо столкнемся с волнами тепла, засухами, наводнениями и штормами, которые со временем будут становиться все экстремальными.

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