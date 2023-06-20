Жахлива візуалізація: NASA показало приголомшливе відео викидів вуглецю на Землі (відео)

Чи ми могли б уявити скільки викидів парникових газів насправді виробляє людство, але з новою візуалізацією це цілком реально.

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Не секрет, що людська діяльність збільшує кількість вуглекислого газу в атмосфері Землі з рекордною швидкістю, чим обмежує випромінювання тепла назад у космос та сприяє загальному потеплінню нашої планети, пише Science Alert.

Якими б невидимими вони не були, припливи та відливи викидів вуглецю важко уявити. Однак із новими технологіями вчені зі Студії наукової візуалізації NASA змогли наочно зобразити, як це відбувається.

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Дослідники зазначають, що ролики демонструють, де саме та в якому обсязі викидається критично важливий парниковий газ і як це змінюється протягом одного року. Загалом дослідники створили три відеоролики, які показують кількість викидів вуглецю у 2021 році у різних куточках Землі. Вчені використали помаранчевий колір для позначення викопного палива, червоний – для спалювання біомаси, зелений – для наземних екосистем та синій – для океану.

Проаналізувавши відео, можна побачити, що вуглець переважно поглинається океанами, про що свідчать сині точки, а виробляється на суші — на що вказують зелені.

Автори візуалізації радять звернути увагу на кілька конкретних областей, наприклад над Північною та Південною Америкою. Поглянувши на відео, можна побачити гарячу точку забруднення у північно-східному регіоні США, а також зелену пульсацію тропічних лісів Амазонки, які поглинають вуглець у світлу пору доби.

Помаранчевий колір домінує в атмосфері Землі та охоплює всю планету в міру того, як протікає час. Якщо людству все ще потрібне нагадування про наслідки спалювання вугілля, нафти та газу — це воно і є.

За словами дослідників NASA, нові методи моделювання дозволяють краще аналізувати атмосферу Землі та краще розуміти деякі з основних факторів, що впливають на цей процес.

Другий ролик NASA присвячений Європі, Близькому Сходу та Африці. На кадрах можна помітити вищі концентрації викидів викопного палива, вироблених європейськими країнами та Саудівською Аравією. Не менш помітною здається і червона хмара сільськогосподарських викидів Центральної Африки.

Третє відео присвячене Азії та Австралії. На кадрах видно, що основними виробниками викидів є Пекін та Китай, особливо порівняно з відносною відсутністю викидів викопного палива в Австралії.

Не менш гнітючим виглядає і те, як суша й океан обмінюються CO2, підтримуючи його певний баланс в атмосфері Землі. Зазначимо, що саме викиди викопного палива підіймають рівень вуглекислого газу вище. Хоча вуглекислий газ становить лише 0,04 відсотка газів в атмосфері Землі, він значно впливає з точки зору розсіювання теплового випромінювання назад до поверхні.

Дослідники зазначають, що таким чином хотіли ще раз нагадати людству, що якщо необхідних заходів не буде вжито, ми неминуче зіткнемося з хвилями тепла, посухами, повенями та штормами, які з часом ставатимуть все екстремальнішими.

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