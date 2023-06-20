Будущее космоса на тарелке: особая еда поможет астронавтам долететь до Марса и дальше

Еда нужна не только для выживания. Эксперт по гастрономии утверждает, что нужно обратить больше внимание на то, что будут есть астронавты во время длительных миссий в космосе.

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Для полетов на Марс и другие планеты нужны не только инновационные космические технологии, но и правильная пища. А также правильное восприятие этой пищи, что позволит астронавтам не только утолить голод, но и находится в хорошем расположении духа. Так считает шеф-повар Боб Перри, который активно сотрудничает с учеными из Университета штата Кентукки, США, пишет ZME Science.

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Эксперт по гастрономии, Боб Перри, сотрудничает с группой ученых, которые занимаются исследованием вопросов, связанных с длительными пилотируемыми миссиями на Марс и дальше в глубокий космос.

"Длительные космические миссии оказывают сильное психологическое влияние на человека. А нейрогатрономия занимается исследованием сложной взаимосвязи между мозгом человека и восприятием пищи. Это смесь нейронауки, психологии и кулинарного искусства, которая меняет наше понимание того, как мы воспринимаем еду и получаем от нее удовольствие", — говорит Перри.

Как показали недавние исследования, на восприятие вкуса потребляемой пищи влияет очень многое, в том числе как подается еда, на чем подается еда и где человек принимает пищу. Исследователи обнаружили, что на наше восприятие вкуса влияют также обоняние и зрение.

Перри пытается объединить нейрогастрономию со своим опытом на кухне, чтобы создать новое представление о космическом обеде.

Перри пытается объединить нейрогастрономию со своим опытом на кухне, чтобы создать новое представление о космическом обеде Фото: ZME Science

По словам Криса Кимела из Университета штата Кентукки, до сих пор непонятно, как поддерживать нормальное физическое и психологическое состояние экипажа во время путешествия на Марс. И это же касается еды, которая неразрывно связана физическим и психологическим состоянием человека.

"Нужно создать правильный баланс между тем, что астронавты должны быть сыти и довольны одновременно от потребляемой еды. Также важно понимать взаимосвязь между мозгом, кишечником и последствиями длительного космического полета", — говорит Кимел.

По словам ученых, проблема с едой в длительных космических миссиях касается не только того, как и сколько ее выращивать в космосе. Уникальная космическая среда влияет на микробиом человека и процессы пищеварения, и именно здесь здоровье кишечника космонавтов становится ключевым моментом. Если понять, как это все работает, то можно создать правильную диету, которая бы и давала возможность получить необходимые калории и в то же время доставляла удовольствие, при этом сохраняя здоровье астронавтов в нужном виде.

Уникальная космическая среда влияет на микробиом человека и процессы пищеварения, и именно здесь здоровье кишечника космонавтов становится ключевым моментом Фото: space.com

Перри настаивает на том, что еда — это больше, чем просто средство для выживания, и еда для астронавтов не должна быть исключением. Ведь длительная изоляция в глубоком космосе может сильно повлиять на их психологию.

"Еда должна приносить моральное удовлетворение и это будет способствовать поддержанию морального духа, что является критически важным во время длительных миссий. Эта еда не должна надоедать, но астронавты должны получать необходимые калории. И это еще одна проблема, которую нужно решить", — говорит Перри.

Фокус уже писал том, что названа самая большая опасность для астронавтов на Луне и она будет скрываться у них под ногами.