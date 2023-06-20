Майбутнє космосу на тарілці: особлива їжа допоможе астронавтам долетіти до Марса й далі

Їжа потрібна не лише для виживання. Експерт із гастрономії стверджує, що потрібно звернути більше уваги на те, що їстимуть астронавти під час тривалих місій у космосі.

Related video

Для польотів на Марс та інші планети потрібні як інноваційні космічні технології, так і правильна їжа. А також правильне сприйняття цієї їжі, що дозволить астронавтам не тільки вгамувати голод, а й перебувати в хорошому настрої. Так вважає шеф-кухар Боб Перрі, який активно співпрацює зі вченими з Університету штату Кентуккі, що в США, пише ZME Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Експерт із гастрономії Боб Перрі співпрацює з групою вчених, які займаються дослідженням питань, пов'язаних із тривалими пілотованими місіями на Марс і далі в глибокий космос.

"Довгі космічні місії мають сильний психологічний вплив на людину. А нейрогастрономія займається дослідженням складного взаємозв'язку між мозком людини та сприйняттям їжі. Це суміш нейронауки, психології та кулінарного мистецтва, яка змінює наше розуміння того, як ми сприймаємо їжу й отримуємо від неї задоволення", — каже Перрі.

Як показали недавні дослідження, на сприйняття смаку їжі, що споживається, впливає дуже багато чинників, у тому числі як подається їжа, на чому подається їжа й де людина приймає їжу. Дослідники виявили, що на наше сприйняття смаку впливають також нюх і зір.

Перрі намагається поєднати нейрогастрономію зі своїм досвідом на кухні, щоб створити нове уявлення про космічний обід.

Перрі намагається поєднати нейрогастрономію зі своїм досвідом на кухні, щоб створити нове уявлення про космічний обід Фото: чавканье

За словами Кріса Кімела з Університету штату Кентуккі, досі незрозуміло, як підтримувати нормальний фізичний і психологічний стан екіпажу під час подорожі на Марс. І це стосується їжі, яка нерозривно пов'язана з фізичним і психологічним станом людини.

"Потрібно створити правильний баланс між тим, що астронавти повинні бути ситі й задоволені одночасно від їжі, яку споживатимуть. Також важливо розуміти взаємозв'язок між мозком, кишківником і наслідками тривалого космічного польоту", — говорить Кімел.

За словами вчених, проблема з їжею в тривалих космічних місіях стосується не лише того, як і скільки її вирощуватимуть у космосі. Унікальне космічне середовище впливає на мікробіом людини та процеси травлення, і саме тут здоров'я кишківника космонавтів стає ключовим моментом. Якщо зрозуміти, як це все працює, то можна створити правильну дієту, яка б і давала можливість отримати необхідні калорії і водночас приносила задоволення, зберігаючи здоров'я астронавтів у потрібному стані.

Унікальне космічне середовище впливає на мікробіом людини та процеси травлення, і саме тут здоров'я кишківника космонавтів стає ключовим моментом Фото: space.com

Перрі наполягає на тому, що їжа — це більше, ніж просто засіб для виживання, і їжа для астронавтів не має бути винятком. Адже тривала ізоляція в глибокому космосі може сильно вплинути на їхню психологію.

"Їжа має приносити моральне задоволення, і це сприятиме підтримці морального духу, що є критично важливим під час тривалих місій. Ця їжа не повинна набридати, але астронавти повинні отримувати необхідні калорії. І це ще одна проблема, яку потрібно вирішити", — каже Перрі.

Фокус уже писав про те, що назвали найбільшу небезпеку для астронавтів на Місяці, і вона ховатиметься в них під ногами.