Невидимые летние угрозы: врач рассказал, что делать с аллергией на укусы насекомых

Пока вы составляете план идеального летнего отпуска, в ваши планы может вклиниться невидимый злоумышленник — аллергическая реакция на, казалось бы, невинный укус насекомого. Эксперт рассказал, что делать в таком случае.

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В рамках вашей стратегии путешествия, будь то по стране или за границей, защита от не очень дружелюбных соседских насекомых становится жизненно важным элементом, особенно если ваши прошлые встречи с ними приводили к аллергическим расстройствам. Тодд Махр, доктор и исполнительный медицинский директор Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, рассказал о том, как развивается аллергия и что делать после укуса и аллергической реакции, пишет HealthDay.

Согласно недавним отчетам говорится, что от 56% до 94% людей в течение жизни подвергаются укусам насекомых. Около 3% таких случаев могут вызвать аллергическую реакцию — недружественный ответ иммунной системы на то, что она воспринимает как угрозу.

Опубликованные исследования охватывают целый ряд тем, таких как определение потенциальных виновников укусов, выявление ситуаций, в которых укус наиболее вероятен, необходимые меры предосторожности, чтобы избежать подобных событий, и оптимальные методы лечения, которые следует изучить, если вы, к сожалению, оказались на стороне укушенных.

Риск подвергнуться укусу

Развитие аллергии на яд насекомых Махр сравнил со случайным поведением колеса рулетки — оно непредсказуемо.

Системная реакция, то есть реакция всего организма на укус, а не только места укуса, может возникнуть внезапно. Это может произойти, даже если вас ужалили раньше без каких-либо заметных проблем. Если у вас была аллергическая реакция на медоносную пчелу, желтую куртку или шершня в Северной и Южной Америке, то вполне вероятно, что их сородичи в других регионах вызовут аналогичную реакцию в вашем организме.

Путешественникам, стоит отметить, что более агрессивный вид медоносных пчел, в просторечии называемый "пчелами-убийцами", в отличие от своих более послушных европейских собратьев, известен тем, что совершает групповые нападения и преследуют свои цели на больших расстояниях.

Если говорить о муравьях, то основной виновник укусов — красный огненный муравей. Эти муравьи установили свое господство в таких местах, как юго-восток США, Карибский бассейн, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и части Океании (Австралия и Новая Зеландия). Их укус, к сожалению, может вызвать болезненную аллергическую реакцию.

Определение аллергической реакции

У большинства людей укус любого насекомого может привести к местной реакции — покраснению, отеку, боли и зуду, которые могут сохраняться в течение нескольких дней, рассказал Махр. Примерно у 10% людей могут возникнуть обширные местные аллергические реакции, когда отек в месте укуса выходит за пределы непосредственной области. Такие реакции обычно начинаются через 6-12 часов после укуса, достигают пика через 24-48 часов и могут продолжаться до 10 дней и более.

Примерно у 1 — 3 % людей может возникнуть аллергическая реакция на укус насекомого. Степень тяжести может варьироваться от легкой до тяжелой. У детей аллергические реакции, как правило, встречаются реже и протекают в более легкой форме. Легкие симптомы обычно ограничиваются кожными высыпаниями, зудом, покраснением и подкожным отеком. Умеренные и тяжелые симптомы могут включать отек горла, сердечно-сосудистые проблемы, такие как гипотония и шок, а также желудочно-кишечные и неврологические нарушения, такие как тошнота, рвота, диарея, боли в животе и судороги.

Избежание укуса

Некоторые виды отдыха могут подвергнуть вас повышенному риску укусов. Такие виды активного отдыха, как походы, кемпинг, плавание, гольф и садоводство, повышают вероятность встречи с жалящими насекомыми. Для любителей пеших или велосипедных прогулок хорошей мерой безопасности является использование защитной одежды и посещение оживленных троп. Еда и напитки на открытом воздухе также могут привлечь внимание жалящих насекомых. Эти насекомые — частые гости мусорных баков, пикников и барбекю. Употребление напитков из открытых банок или бутылок на открытом воздухе может быть рискованным делом, поскольку ничего не подозревающее насекомое может решиться окунуться, что приведет к неприятному сюрпризу для потребителя.

Большинство жалящих насекомых прибегают к агрессии, когда их гнездам угрожает опасность. При обнаружении гнезда рекомендуется медленно, без резких движений отойти в сторону. Если появляется целая армия насекомых и начинает жалить, лучше всего убежать, прикрыв рот и нос, так как эти насекомые обычно целятся в лицо.

Протокол после укуса

При неаллергических реакциях обычно требуется только облегчение симптомов. Если жало осталось во рту, его следует немедленно удалить, так как яд продолжает выделяться в ткани в течение первых 10-20 секунд, предупреждает Махр. С такими реакциями можно справиться с помощью холодных компрессов, пероральных обезболивающих средств и/или пероральных антигистаминных препаратов.

Путешественники должны знать, не попадают ли они в категорию "высокого риска" по возникновению тяжелой реакции, особенно если ранее у них уже была аллергическая реакция на укус. Те, кто подвержен высокому риску тяжелых анафилактических реакций, могут найти защиту с помощью иммунотерапии ядом (ИТЯ). ИТЯ, которая предполагает постепенное воздействие на организм все больших доз яда для выработки толерантности, может снизить риск анафилаксии до менее чем 5%. Полная защита обычно достигается в течение шести недель — шести месяцев после лечения, хотя более быстрые протоколы могут обеспечить защиту в течение трех дней.

После завершения курса ИТЯ лица, подверженные высокому риску, должны продолжать носить с собой автоинъекторы с эпинефрином. Рекомендуется иметь при себе два, особенно при поездках в отдаленные районы. Итак, чтобы обезопасить свой отпуск мечты от невидимой угрозы жалящих насекомых, будьте информированы и подготовлены, подитожил Махр.

Планируя свои летние приключения, не забудьте учесть небольшой, но значительный риск укусов насекомых, особенно если у вас уже были аллергические реакции. Информированность о поведении жалящих насекомых, распознавание аллергических реакций и наличие плана действий, включая использование иммунотерапии ядом и ношение с собой автоинъекторов с эпинефрином, могут гарантировать, что ваш отпуск останется приятным воспоминанием. Осведомленность и готовность могут обезопасить вас и помочь вам в полной мере насладиться летним отдыхом.

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