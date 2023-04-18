Слюна комаров может подавлять иммунную систему человека, - ученые

Денге ежегодно заражаются около 400 миллионов человек. Новое исследование показало, что в слюне комара, переносящего вирус денге, содержится вещество, которое может подавлять реакцию иммунной системы и повышать риск заражения.

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Общеизвестно, что комары представляют угрозу для нашего здоровья – они известны как самое смертоносные насекомые в мире, ежегодно вызывая более миллиона смертей из-за болезней, переносимых комарами, пишет Science Alert.

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Но проблема не только в их зудящих укусах. Новые исследования выявили тревожный факт о слюне комаров-переносчиков денге – она содержит вещество, которое может ослабить нашу иммунную систему и повысить восприимчивость к болезни.

Согласно трем различным методам анализа, ученые выявили в инфицированной слюне комара особый тип вирусной РНК, называемый субгеномная РНК флавивируса (сфРНК). Эта РНК в основном препятствует реакции иммунной системы организма на инфекцию.

Биохимик Таня Стрилец из Университета Вирджинии называет способность вируса захватывать эти молекулы "невероятной", поскольку это дает ему преимущество при заражении человека.

"Это открытие открывает новые возможности для противодействия заражению вирусом денге с первого укуса комара", – говорит Стрилетс.

сфРНК упакована во внеклеточные везикулы, которые представляют собой отсеки, готовые к доставке в организм хозяина. Вирус денге, по-видимому, манипулирует биологией комара, давая ему больше шансов распространить болезнь".

Испытания на линиях иммортализованных клеток подтвердили, что полезная нагрузка сфРНК действительно повышает уровень вирусной инфекции, делая организм человека менее способным защищаться от вируса.

Подобные сфРНК были обнаружены и в других вирусах, переносимых насекомыми, таких как Зика и желтая лихорадка. Похоже, что их роль заключается в нарушении химической сигнализации организма в процессе репликации вируса.

"Мы считаем, что слюна инфицированного денге готовит хозяина к эффективной инфекции, внедряя эту РНК в месте укуса, что дает вирусу преимущество в первой битве против нашей иммунной защиты", – говорят исследователи.

Денге – серьезное заболевание, от которого ежегодно страдают около 400 миллионов человек, и существует возможность повторного заражения. Симптомы включают лихорадку, тошноту, кожную сыпь, а в некоторых случаях – внутреннее кровотечение и смерть.

Хотя в настоящее время не существует лекарства от денге, понимание вируса и его передачи имеет решающее значение для борьбы с ним.

Команда надеется, что ее открытие может привести к улучшению профилактических мер против вируса денге с самого момента заражения. Однако лучший способ защиты от болезней, переносимых комарами, остается прежним: избегать укусов.

По словам вирусолога Мариано Гарсия-Бланко из Университета Вирджинии, "у меня нет никаких сомнений в том, что лучшее понимание фундаментальной биологии передачи вируса в конечном итоге приведет к эффективным мерам по блокированию передачи. Наши выводы почти наверняка будут применимы к инфекциям, вызванным другими флавивирусами. Конкретные молекулы вряд ли будут применимы к малярии, но концепция может быть обобщена на вирусные инфекции".

Ранее Фокус писал о новой защите от комаров. Исследование показывает, что новая "защита от комаров" способна работать около 8 часов и не вредит человеку.