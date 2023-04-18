Слина комарів може пригнічувати імунну систему людини, - учені

Денге щорічно заражаються близько 400 мільйонів людей. Нове дослідження показало, що в слині комара, який переносить вірус денге, міститься речовина, яка може пригнічувати реакцію імунної системи і підвищувати ризик зараження.

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Загальновідомо, що комарі становлять загрозу для нашого здоров'я — вони відомі як найсмертоносніші комахи у світі, щороку спричиняючи понад мільйон смертей через хвороби, які переносять комарі, пише Science Alert.

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Але проблема не тільки в їхніх сверблячих укусах. Нові дослідження виявили тривожний факт про слину комарів-переносників денге — вона містить речовину, яка може послабити нашу імунну систему і підвищити сприйнятливість до хвороби.

Згідно з трьома різними методами аналізу, вчені виявили в інфікованій слині комара особливий тип вірусної РНК, який називається субгеномна РНК флавівірусу (сфРНК). Ця РНК в основному перешкоджає реакції імунної системи організму на інфекцію.

Біохімік Таня Стрілець з Університету Вірджинії називає здатність вірусу захоплювати ці молекули "неймовірною", оскільки це дає йому перевагу при зараженні людини.

"Це відкриття відкриває нові можливості для протидії зараженню вірусом денге з першого укусу комара", — каже Стрілетс.

сфРНК упакована в позаклітинні везикули, які являють собою відсіки, готові до доставки в організм господаря. Вірус денге, мабуть, маніпулює біологією комара, даючи йому більше шансів поширити хворобу".

Випробування на лініях імморталізованих клітин підтвердили, що корисне навантаження сфРНК дійсно підвищує рівень вірусної інфекції, роблячи організм людини менш здатним захищатися від вірусу.

Подібні сфРНК було виявлено і в інших вірусах, що переносяться комахами, таких як Зіка і жовта лихоманка. Схоже, що їхня роль полягає в порушенні хімічної сигналізації організму в процесі реплікації вірусу.

"Ми вважаємо, що слина інфікованого денге готує господаря до ефективної інфекції, впроваджуючи цю РНК у місці укусу, що дає вірусу перевагу в першій битві проти нашого імунного захисту", — кажуть дослідники.

Денге — серйозне захворювання, від якого щорічно страждають близько 400 мільйонів людей, і існує можливість повторного зараження. Симптоми включають лихоманку, нудоту, шкірний висип, а в деяких випадках — внутрішню кровотечу і смерть.

Хоча наразі не існує ліків від денге, розуміння вірусу і його передачі має вирішальне значення для боротьби з ним.

Команда сподівається, що її відкриття може призвести до поліпшення профілактичних заходів проти вірусу денге з самого моменту зараження. Однак найкращий спосіб захисту від хвороб, що переносяться комарами, залишається колишнім: уникати укусів.

За словами вірусолога Маріано Гарсія-Бланко з Університету Вірджинії, "у мене немає жодних сумнівів у тому, що краще розуміння фундаментальної біології передачі вірусу зрештою призведе до ефективних заходів із блокування передачі. Наші висновки майже напевно будуть застосовні до інфекцій, викликаних іншими флавівірусами. Конкретні молекули навряд чи будуть застосовні до малярії, але концепція може бути узагальнена на вірусні інфекції".

Раніше Фокус писав про новий захист від комарів. Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатний працювати близько 8 годин і не шкодить людині.