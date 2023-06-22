Большинство людей неправильно закапывают нос: ученые рассказали, как нужно

Эксперты говорят, что есть три верных признака того, что нос был закапан неправильно.

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У каждого из нас, а в особенности у аллергиков, имеет многолетний опыт закапывания носа разного рода назальными спреями. Но несмотря на это, ученые утверждают, что многие из нас до сих пор делают это неправильно, пишет IFL Science.

Если вы держите флакончик вертикально и в таком же положении распыляете спрей в носу, значит, вы все делаете неправильно. Спрей попадает в стенку носа и не приносит почти никакой пользы.

Хитрость же заключается в том, чтобы наклониться немного вперед, осторожно ввести пипетку в нос и направить ее к щеке. Таким образом, при распылении спрея жидкость попадает глубоко в полость носа и пазухи.

Как правильно закапывать нос Фото: IFL Science

Дело в том, что именно пазуха – это то место, куда действительно должна попадать жидкость из спрея. Она расположена за носом, а не вертикально от ноздри.

После этого, ученые рекомендуют запрокинуть голову на 30 секунд, чтобы убедиться, что назальный спрей не вытек из носа.

Врач-аллерголог Васим Иман недавно опубликовал видео в соцсети, где подробно описал правильную технику закапывания носа.

Эксперт обратил внимание на три фактора, которые могут указывать на то, что вы неправильно закапываете нос.

Во-первых, основным признаком неправильного применения конечно же, является отсутствие эффекта от принимаемого препарата. Во-вторых, плохим признаком также может быть регулярное кровотечение из носа после применения спрея.

В-третьих, капли не должны попадать в ваше горло и оставлять привкус во рту.

Напомним, недавно был одобрен первый назальный спрей быстрого действия для лечения мигрени. Исследование фазы 3 этого препарата показало, что он снимает боль у некоторых страдающих мигренью всего за 15 минут.