Победа над головной болью. Одобрен первый назальный спрей быстрого действия для лечения мигрени

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило назальный спрей быстрого действия от компании Pfizer, предназначенный для лечения мигрени.

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Компания Pfizer заявила, что ожидает, что препарат, продающийся под названием Завзпрет, будет доступен в аптеках в июле 2023 года. "Одобрение FDA препарата Завзпрет знаменует собой значительный прорыв для людей с мигренью, которые нуждаются в избавлении от боли и предпочитают альтернативные варианты пероральным препаратам", — говорится в заявлении главного коммерческого директора Pfizer Анжелы Хванг. Исследование фазы 3 этого препарата показало, что он снимает боль у некоторых страдающих мигренью всего за 15 минут, пишет Science Alert.

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"Как назальный спрей с быстрым всасыванием препарата, Завзпрет предлагает альтернативный вариант лечения для людей, которые нуждаются в обезболивании, но не могут принимать пероральные препараты из-за тошноты или рвоты", — цитирует Pfizer Кэтлин Маллин, помощника медицинского директора Института неврологии и головной боли Новой Англии.

Лечение заболевания, которое обычно лечится пероральным приемом лекарств, прошло двойное слепое тестирование на выборке из 1 405 человек, половина из которых приняла одну дозу спрея, а остальные — плацебо.

Было установлено, что спрей значительно уменьшает боль при оценке через два часа после начала мигрени, которая, помимо сильной головной боли, может сопровождаться тошнотой и чувствительностью к свету или шуму.

Компания Pfizer приобрела препарат Завзпрет, также известный как Завегепант, в прошлом году за 10 миллиардов долларов у компании Biohaven, наряду с другими препаратами для лечения мигрени.

В одних только Соединенных Штатах, согласно официальной статистике, около 39 миллионов американцев страдают от головных болей. Данный спрей, которое может стать доступным по всему миру, может помочь сотням миллионам людей быстро справляться с неприятными и отвлекающими болями в голове.

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