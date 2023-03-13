Перемога над головним болем. Схвалено перший назальний спрей швидкої дії для лікування мігрені

Управління з контролю за продуктами та ліками США схвалило спрей швидкого дії від компанії Pfizer, призначений для лікування мігрені.

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Компанія Pfizer заявила, що очікує, що препарат, який продається під назвою "Завзпрет", буде доступний в аптеках у липні 2023 року. "Схвалення FDA препарату Завзпрет знаменує собою значний прорив для людей з мігренню, які потребують позбавлення болю і віддають перевагу альтернативним варіантам пероральним препаратам", — йдеться в заяві головного комерційного директора Pfizer Анжели Хванг. Дослідження фази 3 цього препарату показало, що він знімає біль у деяких хворих на мігрень всього за 15 хвилин, пише Science Alert.

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"Як назальний спрей зі швидким всмоктуванням препарату, Завзпрет пропонує альтернативний варіант лікування для людей, які потребують знеболювання, але не можуть приймати пероральні препарати через нудоту чи блювоту", — цитує Pfizer Кетлін Маллін, помічника медичного директора Інституту неврології та головного болю Нової Англії.

Лікування захворювання, яке зазвичай лікується пероральним прийомом ліків, пройшло подвійне сліпе тестування на вибірці з 1405 осіб, половина з яких прийняла одну дозу спрею, а решта — плацебо.

Було встановлено, що спрей значно зменшує біль при оцінці через дві години після початку мігрені, яка, крім сильного головного болю, може супроводжуватися нудотою та чутливістю до світла чи шуму.

Компанія Pfizer придбала препарат Завзпрет, також відомий як Завегепант, минулого року за 10 мільярдів доларів у компанії Biohaven, поряд з іншими препаратами для лікування мігрені.

В одних Сполучених Штатах, згідно з офіційною статистикою, близько 39 мільйонів американців страждають від головного болю. Цей спрей, який може стати доступним по всьому світу, може допомогти сотням мільйонів людей швидко справлятися з неприємними і відволікаючими болями в голові.

Раніше Фокус писав про те, як позбавиться мігрені. З'ясувалося, що рівень цукру безпосередньо пов'язаний із головним болем.