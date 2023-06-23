Тайна последнего захода солнца: почему этот закат не приходится на летнее солнцестояние

Эта удивительная особенность связана с тем, как наша планета движется в пространстве.

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Начиная с дня летнего солнцестояния, продолжительность земного дня и ночи меняется — в течение следующих шести месяцев продолжительность нашего светового дня будет медленно, но уверенно сокращаться. Однако если вы любитель закатов, вам, вероятно, известен один любопытный факт — последний закат в году на самом деле происходит через несколько дней после солнцестояния, а вовсе не в "самый длинный день", пишет IFLScience.

Чем это обусловлено? Пожалуй тем, что наши повседневные измерения продолжительности дня происходят не совсем правильно, если измерять их изо дня в день. Кроме того, орбита Земли близка к идеальному кругу, но вовсе не является им. В довершение — наша планета имеет довольно впечатляющий наклон в 23,7 градуса, чем и обусловлено наличие у нас времен года. Все это в совокупности влияет на нашу повседневную продолжительность дня.

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Стандартные 24 часа — то, что человечество называет сутками, однако технически это среднее солнечное время. Солнечные сутки представляют собой время между проходами Солнца над одним и тем же меридианом. Если мы усредним все дни года, мы получим 24 часа плюс-минус несколько миллисекунд. Однако продолжительность одного конкретного дня может измениться на много секунд, становясь длиннее в дни солнцестояния и короче — в дни равноденствий.

Исследователи отмечают, что реальный солнечный день удлиняется вокруг солнцестояния, а наши часы воспринимают это как изменение продолжительности дня. В результате количество световых часов сокращается, а восход солнца происходит немного позже. Но реальный полдень немного смещен от измеренного полудня, именно поэтому последний закат в году будет на самом деле немного позже, а не в день солнцестояния.

Одной из основных проблем ученые считают тот факт, что Земля наклонена, что создает времена года с равноденствиями и солнцестояниями. Кроме того, периодически орбита нашей планеты приближает и отдаляет Землю от Солнца. Это изменение расстояния составляет около 5 миллионов километров, при этом самая дальняя точка приходится на начало июля, а самая близкая — на начало января. Земля движется с разной скоростью в течение года.

В результате Солнце и наши усредненные часы расходятся. На самом деле, они не часто совпадают, однако более очевидным это становится, если рассмотреть такую крайность, как летнее солнцестояние.

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