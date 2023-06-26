Луч из Пиратов Карибского моря: ученые объяснили зеленую вспышку на восходе и закате Солнца

Это бывает редко, но порой небо настолько чистое и исключительно прозрачное, что можно заметить зеленую вспышку в тот момент, когда самая верхняя точка солнца восходит или садится.

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Еще в школе нам рассказывали, когда солнечный свет, который кажется чисто белым, проходит через стеклянную призму, он преломляется или изгибается. Различные длины волн света изгибаются в разной степени — таким образом призма способна рассеивать луч белого света в спектре радуги, пишет Space.

Исследователи отмечают, что разброс преломляющих цветов также можно наблюдать в некачественные бинокли и телескопы. Дело в том, что в недорогих приборах оптика, как правило, не выровнена должным образом, а потому порой мы можем увидеть Луну с оранжево-желтым оттенком с одной стороны и голубоватым — с другой. Однако важно понимать, что Солнце, как и Луна, отражающая прямой солнечный свет обратно к Земле, на самом деле состоят из "стопки разноцветных изображений". Впрочем, обычно мы видим эти цвета одновременно, а потому они кажутся нам более или менее белыми.

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Атмосфера действует как линза

Когда Солнце находится вблизи восточного или западного горизонта, атмосфера Земли, по сути, ведет себя подобно некачественной оптике, разделяя "стопку разноцветных изображений". Зеленые и в особенности синие изображения состоят из коротких волн и рассеиваются в воздухе, тогда как красные и оранжевые — состоят из длинных волн, которые являются более проникающими. В результате они производят красные и оранжевые цвета, которые мы, как правило, видим на восходе и закате.

Однако в некоторых особенных случаях, когда небо очень чистое и исключительно прозрачное, крохотный участок зеленого изображения можно различить как раз в тот момент, когда самая верхняя точка солнца восходит или садится. Это случается крайне редко и известно как "зеленая вспышка".

Исследователи отмечают, что зеленый свет создается атмосферным преломлением света, из-за которого объекты у горизонта кажутся немного выше в небе, чем они в действительности есть. Преломлением синего и зеленого света сильнее, чем желтого или красного, а потому синий свет Солнца поднимается несколько больше, чем красный. Именно этот слабый эффект призмы атмосферы приводит к появлению голубой или зеленой каймы на верхнем крае солнца.

Современные наблюдениях

Первые упоминания об этом удивительном явлении появились относительно недавно — в последние 160 лет. Это кажется странным, так как ученые полагали, что усердные наблюдатели за небом древнего Китая, Японии и Вавилоне должны были бы обратить внимание на столь удивительное явление.

Исследователи отмечают, что самая ранняя научная запись о зеленой вспышке была сделана в 1865 году, когда ученый заметил "ослепительную изумрудную вспышку" на восходе солнца над далекой горой. Впрочем, до 1883 года ученый не стал публиковать свои наблюдения, он сделал это лишь тогда, когда сообщения о зеленых вспышках стали появляться в разных уголках мира.

Неуловимое явление

Чтобы понять, насколько в действительности редким может быть это явление, стоит сказать, что наблюдатели часто пытаются отыскать "зеленую вспышку", но за более полувека это порой можно найти не более двух раз.

Как отыскать зеленую вспышку

Это явление настолько редко, что порой может появляться, казалось бы, в неподходящих условиях и напротив, не появиться, когда условия кажутся благоприятными.

Исследователи назвали несколько общих рекомендаций, которые помогут отыскать "зеленую вспышку". Общие требуемые условия:

отдаленный, резко очерченный и низкий горизонт, предпочтительно морской;

избегайте смотреть на солнце до последнего момента;

прохладная погода и отсутствие дымки красных оттенков;

точка восхода/заката солнца может быть окружена ярко-белым или желтоватым свечением.

Ранее Фокус писал о другом редком явлении: небо над Антарктидой окрасилось в розовый цвет.