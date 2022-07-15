Редкое явление: небо над Антарктидой окрасилось в розовый цвет (фото)

Ученые считают, что причина необычного природного явления кроется в активности подводного вулкана Тонга, расположенного в Тихом океане.

Небо над Антарктидой окрасилось в интенсивный розовый цвет. Первым фото необычного явления природы опубликовал Стюарт Шоу, работающий техником на новозеландской антарктической базе "Скотт".

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"Хотите верьте, хотите нет, но я не редактировал эти цвета, они почти такие, какими мы их видели, — сказал Шоу в интервью The Guardian. — Это невероятно".

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Национальный институт водных и атмосферных исследований Новой Зеландии (NIWA) объяснил это явление наличием в атмосфере.аэрозолей, поднявшихся в воздух во время извержения подводного вулкана Тонга в начале 2022 года.

"Стратосферные аэрозоли могут циркулировать по земному шару в течение нескольких месяцев после извержения вулкана, рассеивая и искривляя свет, когда солнце опускается или поднимается за горизонт, создавая свечение в небе с оттенками розового, синего, пурпурного и фиолетового", — отметили в институте.

Его сотрудники отследили наличие аэрозолей в небе над станцией "Скотт" 7 июля, обнаружив, что их там очень много.

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Напомним, 15 января 2022 года в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Это извержение вызвало землетрясение, цунами, а также огромный столб пепла, который достиг стратосферы Земли, второго слоя атмосферы над поверхностью. Ученые считают, что извержение также вызвало серию так называемых "атмосферных гравитационных волн", которые зафиксировали спутники в космосе. Спутники на земной орбите также смогли заснять момент взрыва вулкана.

Ранее учение заявили, что извержение вулкана Тонга было таким же мощным, как Кракатау в 1883 году. По мнению исследователей, огромные атмосферные волны, вызванные извержением вулкана, способствовали появлению предшественников цунами в океане.