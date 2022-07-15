Рідкісне явище: небо над Антарктидою забарвилося в рожевий колір (фото)

Вчені вважають, що причина незвичайного природного явища полягає в активності підводного вулкана Тонга, розташованого в Тихому океані.

Небо над Антарктидою забарвилося в інтенсивний рожевий колір. Першим фото незвичайного явища природи опублікував Стюарт Шоу, який працює техніком на новозеландській антарктичній базі "Скотт".

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"Хочете вірте, хочете ні, але я не редагував ці кольори, вони майже такі, якими ми їх бачили, — сказав Шоу в інтерв'ю The Guardian. — Це неймовірно".

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Національний інститут водних та атмосферних досліджень Нової Зеландії (NIWA) пояснив це явище наявністю в атмосфері аерозолів, які піднялися в повітря під час виверження підводного вулкана Тонга на початку 2022 року.

"Стратосферні аерозолі можуть циркулювати земною кулею протягом декількох місяців після виверження вулкана, розсіюючи і викривляючи світло, коли сонце опускається або підіймається за горизонт, створюючи світіння в небі з відтінками рожевого, синього, пурпурового та фіолетового", — зазначили в інституті.

Його співробітники відстежили наявність аерозолів у небі над станцією "Скотт" 7 липня, виявивши, що їх там дуже багато.

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Нагадаємо, 15 січня 2022 року в Тихому океані сталося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Це виверження викликало землетрус, цунамі, а також величезний стовп попелу, що досяг стратосфери Землі, другого шару атмосфери над поверхнею. Вчені вважають, що виверження також спричинило серію так званих "атмосферних гравітаційних хвиль", які зафіксували супутники в космосі. Супутники на земній орбіті також зуміли зняти момент вибуху вулкана.

Раніше вчення заявили, що виверження вулкана Тонга було таким самим потужним, як Кракатау в 1883 році. На думку дослідників, величезні атмосферні хвилі, спричинені виверженням вулкана, сприяли появі попередників цунамі в океані.