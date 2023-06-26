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Технологии и наука

Необъяснимые аномалии. Останки динозавра возрастом 121 млн лет меняют представление об эволюции птиц

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Фото: Dartmouth College | На бескрайних просторах Монголии необычайная находка окаменелостей заинтриговала и озадачила ученых

На бескрайних просторах Монголии чрезвычайная находка окаменелостей заинтриговала и озадачила ученых, ведь ранее неизвестный вид динозавров-тероподов бросает вызов общепринятому пониманию таксономии динозавров и эволюции птиц.

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В некоторых регионах мира существует большое количество окаменелостей динозавров, начиная от замечательных открытий со значительными научными последствиями и заканчивая совершенно непонятными обнаруженными останками. Недавно исследовательская группа провела интригующие раскопки в Монголии, которые подпадают под последнюю категорию, найдя необычайную окаменелую конечность, принадлежавшую динозавру тероподу, с особыми характеристиками пишет IFLScience.

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Это открытие сделали на знаменитой Голубиной горе (Pigeon Hill site), расположенной в Морин-Дава-Даурском автономном хошуне городе Хулунбуир. Команда раскопала различные останки небольшого динозавра-теропода, в том числе полностью сохранившуюся кисть, несколько ребер и часть конечности.

Согласно оценкам, возраст окаменелости составляет примерно 121 миллион лет и происходит из раннего мела. Особенности кисти позволяют предположить, что она принадлежала совершенно новому виду. В конце концов его назвали Migmanychion laiyang. Сейчас исследователи предполагают, что эта окаменелость принадлежит к группе Coelurosauria или целурозавры, известных как манирапторы, которые со временем эволюционировали в предков современных птиц.

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Команда раскопала различные останки небольшого динозавра-теропода, в частности полностью сохранившуюся кисть, несколько ребер и часть конечности
Фото: Wang et al, Cretaceous Research 2023 (CC BY-NC-ND 4.0)

Интересно, что строение кисти значительно отличается от строения всех известных видов тероподов, что вызывает определенные вопросы относительно места этого нового вида в таксономии динозавров. Заслуживающие внимания особенности, такие как общий размер и наличие окостеневшего пряжки (пястно-запястная кость, один из элементов скелета крыла птиц), четко отличают его от окаменелостей птиц, ранее найденных в том же географическом регионе.

Можно провести определенные параллели между новыми окаменелостями тероподов и некоторыми другими находками динозавров, в частности, овирапторозавров и теризинозавров. Эти группы имеют структурное сходство, о чем свидетельствуют ранее найденные окаменелости. А это в свою очередь больше подчеркивает загадочную природу новой окаменелости.

Еще одна невероятная связь возникает при сравнении необычных характеристик вновь обнаруженной окаменелости с характеристиками Fukuivenator paradoxus (ископаемый вид небольших тероподных динозавров из группы Maniraptora, существовавший в раннем мелу), отдельной окаменелости, найденной в Японии.

Однако исследователи отмечают, что классификация этого нового вида остается предварительной, акцентируя на своем намерении продолжать поиски новых окаменелостей, чтобы лучше понять его надлежащее место в таксономии динозавров.

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