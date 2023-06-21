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Технологии и наука

Археолог от природы: циклон Габриэль открыл останки гигантов, живших 80 млн лет назад (фото)

Новая Зеландия, циклон, окаменелости, морские рептилии, эласмозавр, мозазавр, доисторические останки, палеонтологи, циклон Габриэль, древние существа, палеонтология
Фото: GNS Science/Forest Lifeforce Restoration Trust

После циклона, обрушившегося на Новую Зеландию, были найдены удивительные окаменелости, которые проливают новый свет на древних морских существ, когда-то населявших этот регион примерно 80 миллионов лет назад.

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Доисторические останки были найдены в лесу Маунгатанива после мощного удара циклона Габриэль в феврале. Сила циклона усилила и без того колоссальные водные потоки, что привело к сдвигу скал поблизости, пишет Live Science.

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Палеонтологи, которые сделали первое открытие двух ископаемых позвонков в марте, недавно обнародовали свои находки. Считается, что эти окаменелости могут принадлежать эласмозавру — огромной морской рептилии с вытянутой шеей, которая, как известно, достигала примерно 14 метров.

Кроме останков эласмозавра, команда также наткнулась на еще один окаменелый позвонок, который, возможно, принадлежал мозазавру. Мозазавры, самые высокие хищники доисторического океана в эпоху динозавров, ранее были обнаружены в Новой Зеландии. Однако их окаменелости остаются относительно редкими, только окаменелые зубы и частично челюсть были обнаружены в потоке Мангахуанга в 2015 году.

Бесценные окаменелости случайно нашли сотрудники и волонтеры из Фонда восстановления лесных жизненных сил. Эта природоохранная инициатива направлена на сохранение местной флоры и фауны Новой Зеландии.

Новая Зеландия, циклон, окаменелости, морские рептилии, эласмозавр, мозазавр, доисторические останки, палеонтологи, циклон Габриэль, древние существа, палеонтология Fullscreen
Эласмозавры были огромными морскими рептилиями, которые могли произрастать до 14 метров в длину
Фото: GNS Science/Forest Lifeforce Restoration Trust

Циклон Габриэль, сильный тропический циклон, пронесся над Северным островом Новой Зеландии с 12 по 16 февраля, вызвав значительные разрушения. Примечательно, что этот циклон является самым смертоносным из тех, что прошли по стране с 1968 года, и унес жизни 11 человек. В горном регионе, где были найдены окаменелости, некогда спокойные ручьи и реки превратились в бурные потоки, поскольку миллионы кубических футов дождевой воды сдвинули с места валуны монументальных размеров.

Описывая воздействие циклона, Пит Шоу, менеджер лесного хозяйства Фонда восстановления лесных ресурсов, ярко сравнил его с действиями колоссального существа, пересекающего русло реки.

Он сказал: "Это похоже на то, как гигантское существо ступает по руслу потока, считая камни и валуны просто камешками, и переворачивая все на своем пути".

Коренной лес Маунгатанива признан важным местом находок ископаемых останков с 1975 года, когда здесь были найдены первые останки динозавров. Шоу провозгласил: "Если есть какое-то одно место, которое считается центром палеонтологии Новой Зеландии, то Маунгатанива, особенно поток Мангахуанга, безусловно, занимает это место".

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