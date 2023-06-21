Археолог от природы: циклон Габриэль открыл останки гигантов, живших 80 млн лет назад (фото)

После циклона, обрушившегося на Новую Зеландию, были найдены удивительные окаменелости, которые проливают новый свет на древних морских существ, когда-то населявших этот регион примерно 80 миллионов лет назад.

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Доисторические останки были найдены в лесу Маунгатанива после мощного удара циклона Габриэль в феврале. Сила циклона усилила и без того колоссальные водные потоки, что привело к сдвигу скал поблизости, пишет Live Science.

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Палеонтологи, которые сделали первое открытие двух ископаемых позвонков в марте, недавно обнародовали свои находки. Считается, что эти окаменелости могут принадлежать эласмозавру — огромной морской рептилии с вытянутой шеей, которая, как известно, достигала примерно 14 метров.

Кроме останков эласмозавра, команда также наткнулась на еще один окаменелый позвонок, который, возможно, принадлежал мозазавру. Мозазавры, самые высокие хищники доисторического океана в эпоху динозавров, ранее были обнаружены в Новой Зеландии. Однако их окаменелости остаются относительно редкими, только окаменелые зубы и частично челюсть были обнаружены в потоке Мангахуанга в 2015 году.

Бесценные окаменелости случайно нашли сотрудники и волонтеры из Фонда восстановления лесных жизненных сил. Эта природоохранная инициатива направлена на сохранение местной флоры и фауны Новой Зеландии.

Эласмозавры были огромными морскими рептилиями, которые могли произрастать до 14 метров в длину Фото: GNS Science/Forest Lifeforce Restoration Trust

Циклон Габриэль, сильный тропический циклон, пронесся над Северным островом Новой Зеландии с 12 по 16 февраля, вызвав значительные разрушения. Примечательно, что этот циклон является самым смертоносным из тех, что прошли по стране с 1968 года, и унес жизни 11 человек. В горном регионе, где были найдены окаменелости, некогда спокойные ручьи и реки превратились в бурные потоки, поскольку миллионы кубических футов дождевой воды сдвинули с места валуны монументальных размеров.

Описывая воздействие циклона, Пит Шоу, менеджер лесного хозяйства Фонда восстановления лесных ресурсов, ярко сравнил его с действиями колоссального существа, пересекающего русло реки.

Он сказал: "Это похоже на то, как гигантское существо ступает по руслу потока, считая камни и валуны просто камешками, и переворачивая все на своем пути".

Коренной лес Маунгатанива признан важным местом находок ископаемых останков с 1975 года, когда здесь были найдены первые останки динозавров. Шоу провозгласил: "Если есть какое-то одно место, которое считается центром палеонтологии Новой Зеландии, то Маунгатанива, особенно поток Мангахуанга, безусловно, занимает это место".

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