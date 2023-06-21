Археолог від природи: циклон Габріель відкрив останки гігантів, що жили 80 млн років тому (фото)

Після циклону, що пронісся по Новій Зеландії, вдалося виявити дивовижні скам'янілості, які проливають нове світло на стародавніх морських істот, що населяли цей регіон приблизно 80 мільйонів років тому.

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Доісторичні останки знайшли в лісі Маунгатаніва після потужного удару циклону Габріель у лютому. Сила циклону посилила і без того колосальні водні потоки, що призвело до зсуву скель поблизу, пише Live Science.

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Палеонтологи, які зробили перше відкриття двох викопних хребців у березні, нещодавно оприлюднили свої знахідки. Вважається, що ці скам'янілості можуть належати еласмозавру — величезній морській рептилії з витягнутою шиєю, яка, як відомо, досягала приблизно 14 метрів.

Окрім решток еласмозавра, команда також натрапила на ще один скам'янілий хребець, який, можливо, належав мозазавру. Мозазаврів, найвищих хижаків доісторичного океану в епоху динозаврів, раніше знаходили в Новій Зеландії. Однак їхні скам'янілості залишаються відносно рідкісними, лише скам'янілі зуби та частково щелепу виявили в потоці Мангахуанга у 2015 році.

Безцінні скам'янілості випадково знайшли співробітники та волонтери з Фонду відновлення лісових життєвих сил. Ця природоохоронна ініціатива спрямована на збереження місцевої флори і фауни Нової Зеландії.

Еласмозаври були величезними морськими рептиліями, які могли виростати до 14 метрів завдовжки Фото: GNS Science/Forest Lifeforce Restoration Trust

Циклон Габріель, сильний тропічний циклон, пронісся над Північним островом Нової Зеландії з 12 по 16 лютого, спричинивши значні руйнування. Примітно, що цей циклон є найсмертоноснішим з тих, що пройшли по країні з 1968 року, і забрав життя 11 осіб. У гірському регіоні, де знайдені скам'янілості, колись спокійні струмки і річки перетворилися на бурхливі потоки, оскільки мільйони кубічних футів дощової води зрушили з місця валуни монументальних розмірів.

Описуючи вплив циклону, Піт Шоу, менеджер лісового господарства Фонду відновлення лісових ресурсів, яскраво порівняв його з діями колосальної істоти, що перетинає русло річки.

Він сказав: "Це схоже на те, як гігантська істота ступає по руслу потоку, вважаючи каміння і валуни просто камінчиками, і перевертаючи все на своєму шляху".

Корінний ліс Маунгатаніва визнаний важливим місцем знахідок викопних решток з 1975 року, коли тут виявили перші останки динозаврів. Шоу додав: "Якщо є якесь одне місце, яке вважається центром палеонтології Нової Зеландії, то Маунгатаніва, особливо потік Мангахуанга, безумовно, посідає це місце".

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