Скрытая история "Монополии": как прогрессивная феминистка и экономист сформировали классическую игру

"Монополия" — одна из самых популярных настольных игр современности. Ее цель — довести до банкротства всех остальных игроков. Однако что на самом деле скрывается за игрой с противоречивыми поворотами и социалистическими принципами.

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"Монополия", всемирно признанная настольная игра, ставшая традицией детства, предусматривает стратегическое приобретение собственности и безжалостное установление непомерной арендной платы, чтобы довести оппонентов до финансового краха. Игровой процесс игры является воплощением капиталистических принципов, олицетворяя общество, управляемое собственностью и погоней за прибылью, часто за счет других, пишет Ancient Origins.

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Вопреки распространенному мнению, такой результат не был изначальным намерением при создании игры. Корни "Монополии" можно проследить до идей Генри Джорджа, выдающегося экономиста 19-го века. В своей влиятельной книге "Прогресс и бедность" Джордж предлагал ввести единый налог на стоимость земли, вместо того, чтобы облагать налогом доходы, полученные от труда.

Согласно его взглядам, землю следует считать общественным ресурсом и облагать ее налогами с целью получения общественного дохода, таким образом перекладывая налоговое бремя с рабочих на зажиточных землевладельцев.

Согласно традиционной истории, игра возникла во время Великой депрессии 1930-х годов, ее изобрел безработный Чарльз Дарроу, который впоследствии продал ее братьям Паркер в 1935 году, благодаря чему и он, и разработчики игры обогатились.

Оригинальная игра Landlords Game, опубликованная в 1906 году, и Элизабет Мэги, феминистка-антимонополистка, которая изобрела игру, известную сейчас как "Монополия" Фото: Public Domain

Однако эта широко распространенная история — выдумка. Изначально известная как The Landlord's Game, игра на самом деле была детищем Элизабет Мэги, прогрессивной и многогранной женщины. Описанная как левая феминистка, активистка, писательница и изобретательница, она посвятила годы совершенствованию своего творения, прежде чем получить на него патент в 1904 году.

Примечательно, что изобретательница включила в игру несколько отличительных особенностей, в частности культовый уголок "попасть в тюрьму". Игра служила педагогическим инструментом для ее левой идеологии, хотя один аспект первоначальной концепции женщины не выдержал критики.

Оригинальная итерация игры содержала два набора правил: один для монополистов, а другой для антимонополистов. Сначала игроки должны были играть по правилам монополистов, а затем перейти к антимонопольным правилам, которые учитывали принципы Генри Джорджа. Целью было проиллюстрировать преимущества единого налога на земельные богатства и последующее перераспределение богатства между игроками.

Хотя The Landlord's Game стала культовой после ее самостоятельной публикации в 1906 году, ее коммерческий успех оставался ограниченным. Однако она получила значительную популярность среди левых интеллектуалов, которые изготавливали ручные копии с собственными персонализированными названиями улиц и дополнительными элементами.

Секреты изобретения игры "Монополия"

В 1932 году Чарльз Дарроу наткнулся на игру во время визита к другу, и она произвела на него глубокое впечатление. Он быстро присвоил концепцию, внес изменения в ее дизайн и в конце концов продал права на нее компании Parker Brothers, которая начала продавать игру под названием "Монополия" в 1935 году.

Братья Паркер, узнав о патенте Мэгги, хитростью приобрели права всего за 500 долларов, намеренно скрывая свои истинные мотивы и огромный потенциал игры для получения прибыли.

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