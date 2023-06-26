Ели друг друга. Жуткая правда о неандертальцах, доказательства которой нашли археологи

Археологические раскопки, проведенные в Пещерах дель Толь де Мойя, расположенных в Испании, обнаружили доказательства неандертальского каннибализма. Во времена среднего палеолита эти пещеры служили местом проживания неандертальцев, на что указывают предыдущие находки их останков и каменных орудий труда.

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Предварительные исследования, проведенные в этой местности, обнаружили разнообразные фаунистические остатки позднего и среднего плейстоцена. Среди них останки пещерных медведей (Ursus spelaeus), гиен (Crocuta crocuta spelaea), лошадей (Equus ferus), благородных оленей (Cervus elaphus) и ауры (Bos primigenius), пишет HeritageDaily.

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В недавнем исследовании, проведенном археологами из Каталонского института палеоэкологии и социальной эволюции человека (IPHES) и Института CERCA, исследователи обнаружили фрагменты черепа и ключицы неандертальского подростка.

Эти останки имеют многочисленные следы порезов, что свидетельствует о том, что их намеренно обработали другие неандертальцы, возможно, для потребления их родственниками, что указывает на случаи каннибалистических практик. Обнаружены дополнительные фрагментированные останки, которые, вероятно, образовались в результате извлечения костного мозга и других ценных питательных веществ, содержащихся в костях.

Радиоуглеродный анализ указывает на то, что этим находкам около 52 000 лет. Останки лежали разбросанными у входа в пещеру, перемешанные с костями и зубами других животных, на которых охотились неандертальцы.

По словам исследовательской группы, хотя это не первый задокументированный случай каннибализма среди неандертальцев, это первый в Южной Каталонии. Хотя антропофагия, похоже, не была распространенным явлением среди этих ранних людей, подобные практики наблюдались на других археологических раскопках по всей Европе.

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