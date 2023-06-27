Огромный астероид размером с 10 автобусов летит к Земле со скоростью 41,5 тысяч км/час

Космический камень считается потенциально опасным и летит к нашей планете со скоростью, которая в 34 раза больше скорости звука.

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Представьте себе 10 средних автобусов, собранных вместе. Получится примерно 160 метров. Астероид именно такого размера несется со скоростью в 41 500 км/час, что примерно в 34 раза больше скорости звука, к Земле, пишет Daily Mail.

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Огромный околоземный астероид 2013 WV44, который относится к потенциально опасным для нашей планеты космическим камням, приблизится на близкое по космическим меркам расстояние к Земле.

Тяжелый день — среда

Этот астероид, обнаруженный еще 10 лет назад, по оценкам ученых из NASA, имеет примерную ширину в 160 метров, а скорость его движения в сторону Земли составляет 41,5 тысяч км/час. Уже в 11 утра по Киеву, в среду 28 июня, этот астероид приблизится к Земле на расстояние в 3,3 млн км. Хотя это в 9 раз дальше, чем расположена Луна, все же такое расстояние считается опасным.

На самом деле, околоземный астероид 2013 WV44 можно считать потенциально опасным не только по расстоянию от Земли, но и по его размерам. Если такие космические камни, которые во время вращения вокруг Солнца пересекают орбиту Земли на расстоянии до 7 500 000 км и имеют ширину больше, чем 140 метров, то их принято считать опасными.

Большинство астероидов сформировались относительно недалеко от Солнца, между такими планетами, как Марс и Юпитер, но гравитационное притяжение планет поменяло орбиты некоторых из них. Поэтому многие космические камни постоянно идут на сближение с нашей планетой. И расстояние в 3,3 млн км считается очень близким расстоянием.

Хотя астероид 2013 WV44 является большим космическим камнем и считается опасным для Земли, все же ученые прогнозируют (к счастью для нас), что он в среду, 28 июня, пролетит мимом планеты и не причинит ей никакого вреда.

Согласно текущим оценкам NASA, в недалеком от нас участке Солнечной системы летают 32 254 околоземных астероида Фото: Live Science

Согласно текущим оценкам NASA, в недалеком от нас участке Солнечной системы летают 32 254 околоземных астероида. Еще полгода назад было известно примерно о 30 тысячах таких камней. Но ученые продолжают находить новые астероиды, которые имеют разную ширину и разную скорость полета в космосе.

Самый большой околоземный астероид

Ученые считают, что примерно 10 тысяч околоземных астероидов по ширине больше, чем 140 метров, а примерно 1000 таких камней имеют диаметр больше, чем 1 км.

Первый околоземный астероид под названием (433) Эрос был обнаружен еще в 1898 году, и его ширина составляет 16,8 км. ОН больше, чем тот, который упал на Землю более 60 млн лет назад и уничтожил почти всех живых существ, особенно пострадали динозавры. Точнее, они почти все исчезли. Но астероид (433) Эрос в основном вращается вокруг Земли на расстоянии в 21 млн км, поэтому переживать не стоит.

Самым большим околоземным астероидом сейчас считается (1036) Ганимед (не путайте с самым большим спутником Юпитера, да и вообще самым большим спутником Сенечной системы Ганимедом). Диаметр астероида (1036) Ганимед составляет примерно 35 км, и он тоже всегда летает далеко от нашей планеты.

Фокус уже писал о том, что сразу несколько больших астероидов на прошлой неделе подлетели на опасное расстояние от Земли, и к счастью они продолжили свое путешествие в космосе без удара по нашей планете.