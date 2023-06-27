Величезний астероїд розміром із 10 автобусів летить до Землі зі швидкістю 41,5 тисяч км/год

Космічний камінь вважається потенційно небезпечним і летить до нашої планети зі швидкістю, яка в 34 рази більша за швидкість звуку.

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Уявіть собі 10 середніх автобусів, зібраних разом. Вийде приблизно 160 метрів. Астероїд саме такого розміру мчить зі швидкістю 41 500 км/год, що приблизно в 34 рази більше за швидкість звуку, до Землі, пише Daily Mail.

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Величезний навколоземний астероїд 2013 WV44, який належить до потенційно небезпечних для нашої планети космічних каменів, підійде на близьку за космічними мірками відстань до Землі.

Важкий день — середа

Цей астероїд, виявлений ще 10 років тому, за оцінками вчених з NASA, має приблизну ширину в 160 метрів, а швидкість його руху в бік Землі становить 41,5 тисяч км/год. Уже об 11 ранку за Києвом, у середу, 28 червня, цей астероїд наблизиться до Землі на відстань у 3,3 млн км. Хоча це в 9 разів далі, ніж розташований Місяць, все ж така відстань вважається небезпечною.

Насправді, навколоземний астероїд 2013 WV44 можна вважати потенційно небезпечним не тільки за відстанню від Землі, а й за його розмірами. Якщо є такі космічні камені, які під час обертання навколо Сонця перетинають орбіту Землі на відстані до 7 500 000 км і мають ширину більше, ніж 140 метрів, то їх прийнято вважати небезпечними.

Більшість астероїдів сформувалися відносно недалеко від Сонця, між такими планетами, як Марс і Юпітер, але гравітаційне тяжіння планет змінило орбіти деяких із них. Тому багато космічних каменів постійно йдуть на зближення з нашою планетою. І відстань у 3,3 млн км вважається дуже близькою.

Хоча астероїд 2013 WV44 є великим космічним каменем і вважається небезпечним для Землі, все ж таки вчені прогнозують (на щастя для нас), що він у середу, 28 червня, пролетить повз планету і не заподіє їй жодної шкоди.

Згідно з поточними оцінками NASA, у недалекій від нас ділянці Сонячної системи літають 32 254 навколоземні астероїди Фото: Live Science

Згідно з поточними оцінками NASA, у недалекій від нас ділянці Сонячної системи літають 32 254 навколоземні астероїди. Ще пів року тому було відомо приблизно про 30 тисяч таких каменів. Але вчені продовжують знаходити нові астероїди, які мають різну ширину та різну швидкість польоту в космосі.

Найбільший навколоземний астероїд

Вчені вважають, що приблизно 10 тисяч навколоземних астероїдів завширшки понад 140 метрів, а приблизно 1000 таких каменів мають діаметр понад 1 км.

Перший навколоземний астероїд під назвою (433) Ерос був виявлений ще в 1898 році, і його ширина становить 16,8 км. Він більший за той, що впав на Землю понад 60 млн років тому і знищив майже всіх живих істот, особливо постраждали динозаври. Точніше, вони майже всі зникли. Але астероїд (433) Ерос здебільшого обертається навколо Землі на відстані 21 млн км, тож переживати не варто.

Найбільшим навколоземним астероїдом зараз вважається (1036) Ганімед (не плутайте з найбільшим супутником Юпітера, та й узагалі найбільшим супутником Сонячної системи Ганімедом). Діаметр астероїда (1036) Ганімед становить приблизно 35 км, і він теж завжди літає далеко від нашої планети.

Фокус уже писав про те, що відразу кілька великих астероїдів минулого тижня підлетіли на небезпечну відстань від Землі, і, на щастя, вони продовжили свою подорож у космосі без удару по нашій планеті.