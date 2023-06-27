Вино и война. Археологи обнаружили древнеримский военный лагерь в Германии (фото)

В регионе Падерборн, Германия, археологи сделали открытие, которое проливает свет на древнюю военную деятельность. В рамках подготовки к строительству учебного кампуса на территории больницы Святого Иоганна, Региональное объединение Вестфалия-Липпе (LWL) провело раскопки.

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Среди раскопанных артефактов найдены фрагменты римских амфор для вина, что является ценным доказательством присутствия римских войск более 2 000 лет назад. Эти амфоры, которые происходят из разных источников, служат свидетельством военных действий в регионе Падерборн, пишет HeritageDaily.

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Подобные амфоры находили преимущественно в военных лагерях, таких как Гальтерн-ам-Зее или Бергкамен-Обераден. Поэтому находка этих амфор в самом городе Падерборн является выдающимся событием, по словам профессора, доктора Михаэля М, директора археологической службы LWL в Вестфалии.

Древний походный лагерь, который, как предполагают, должен был бы соответствовать типичному дизайну подобных сооружений. Планировка лагеря, вероятно, охватывала полигональный участок, расположенный на вершине высокого плоского холма, окруженный земляным валом и V-образным рвом на переднем плане.

Кроме того, раскопки обнаружили две полевые печи, которые дают дополнительное представление о повседневной деятельности и распорядке дня римских военных во время походов. Эти печи построены путем выкапывания ямы в форме восьмерки глубиной 60-80 см. Полевые печи обычно устанавливались во временных походных лагерях и служили для выпекания хлеба в перерывах между походами.

Древний походный лагерь, который, как предполагают, должен был бы соответствовать типичному дизайну подобных сооружений Фото: EggensteinExca/ R. Sweet

Для лучшего понимания хронологии, образцы древесного угля, собранные из печей, отправили в Кильский университет для датировки с помощью радиоуглеродного метода. Результаты этого анализа показали, что эти печи построены и использовались во время походов Августа в Германию, примерно в 12 году до н. э. Эти походы ознаменовали череду конфликтов между Римской империей и германскими племенами, в центре которых территориальная экспансия.

Открытия, сделанные во время этих раскопок, не только обогащают наше понимание военной деятельности в регионе Падерборн, но и подчеркивают значение этой местности в более широком историческом контексте. Находка римских винных амфор в самом городе Падерборн, вместе с наличием полевых печей, позволяет ощутимо заглянуть в повседневную жизнь и быт римских солдат во время их кампаний в Германии.

В ходе дальнейших исследований эти находки могут дать новое понимание сложной исторической динамики отношений между Римской империей и германскими племенами в этот переломный период.

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