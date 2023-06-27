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Технології та наука

Вино і війна. Археологи виявили давньоримський військовий табір у Німеччині (фото)

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Фото: LWL | У регіоні Падерборн, Німеччина, археологи зробили відкриття, яке проливає світло на давню військову діяльність

У регіоні Падерборн, Німеччина, археологи зробили відкриття, яке проливає світло на давню військову діяльність. У межах підготовки до будівництва навчального кампусу на території лікарні Святого Йоганна, Регіональне об'єднання Вестфалія-Ліппе (LWL) провело розкопки.

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Серед розкопаних артефактів знайдено фрагменти римських амфор для вина, що є цінним доказом присутності римських військ понад 2 000 років тому. Ці амфори, які походять з різних джерел, слугують свідченням воєнних дій у регіоні Падерборн, пише HeritageDaily.

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Подібні амфори знаходили переважно у військових таборах, таких як Гальтерн-ам-Зеє або Бергкамен-Обераден. Тому знахідка цих амфор у самому місті Падерборн є визначною подією, за словами професора, доктора Міхаеля М, директора археологічної служби LWL у Вестфалії.

Давній похідний табір, який, як припускають, мав би відповідати типовому дизайну подібних споруд. Планування табору, ймовірно, охоплювало полігональну ділянку, розташовану на вершині високого плаского пагорба, оточену земляним валом і V-подібним ровом на передньому плані.

Крім того, розкопки виявили дві польові печі, які дають додаткове уявлення про повсякденну діяльність і розпорядок дня римських військових під час походів. Ці печі побудовані шляхом викопування ями у формі вісімки глибиною 60-80 см. Польові печі зазвичай встановлювалися в тимчасових похідних таборах і слугували для випікання хліба в перервах між походами.

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Давній похідний табір, який, як припускають, мав би відповідати типовому дизайну подібних споруд
Фото: EggensteinExca/ R. Sweet

Для кращого розуміння хронології, зразки деревного вугілля, зібрані з печей, відправили до Кільського університету для датування за допомогою радіовуглецевого методу. Результати цього аналізу показали, що ці печі побудовані і використовувалися під час походів Августа в Німеччину, приблизно в 12 році до н. е. Ці походи ознаменували низку конфліктів між Римською імперією та германськими племенами, в центрі яких територіальна експансія.

Відкриття, зроблені під час цих розкопок, не лише збагачують наше розуміння військової діяльності в регіоні Падерборн, але й підкреслюють значення цієї місцевості в ширшому історичному контексті. Знахідка римських винних амфор у самому місті Падерборн, разом із наявністю польових печей, дає змогу відчутно зазирнути у повсякденне життя і побут римських солдатів під час їхніх кампаній у Німеччині.

Під час подальших досліджень ці знахідки можуть дати нове розуміння складної історичної динаміки відносин між Римською імперією та германськими племенами у цей переломний період.

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