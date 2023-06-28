Крышка унитаза намного чище: ученые нашли на наволочках настоящий "зоопарк"

Исследование показало, что на нестираных всего одну неделю наволочках живут миллионы колоний бактерий и еще более страшные "звери".

Related video

Исследование показало, что наши наволочки кишат грибками и микробами из-за обилия на них мертвых клеток кожи, пота, фекалий и слюны, пишет Daily Mail.

В рамках исследования ученые собрали образцы с нестиранных наволочек и оставили их на инкубации на срок до 7 дней. Это показало ужасающее количество бактерий, которые могут вызывать кожные инфекции и воспаления.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В среднем люди меняют наволочки каждые 24 дня, тогда как дерматологи советуют делать это не реже двух раз в неделю.

"Когда вы ложитесь в постель, вы оставляете на постельном белье омертвевшие клетки кожи (около 50 млн в день), остатки косметики, лосьоны, волосы. Там остается все то, что вы "подобрали" в течение дня, начиная от пыльцы и перхоти домашних животных до грибковой плесени и частиц грязи а также бактерии и вирусные частицы", — говорит дерматолог из Медицинского колледжа Вейла Корнельского университета доктор Хэдли Кинг.

Также он добавляет, что наши мертвые клетки кожи и пот служат отличной пищей для пылевых клещей, привлекая их к кровати и помогая размножаться.

По словам дерматолога, сон на одной и той же наволочке в течение всего одной недели может обернуться аллергией, кожными инфекциями и воспалениями кожи.

Дело в том, что одним из видов бактерий, которые растут на грязных наволочках, является золотистый стафилококк, который вызывает инфекции кожи и мягких тканей. Последствиями воздействия этого типа бактерий могут быть фурункулы и целлюлит инфекционный, когда наблюдается острое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки, вызванное бактериальной инфекцией.

По данным компании AmeriSleep, которая провела собственное исследование, за одну неделю наши наволочки буквально обрастают тремя миллионами колоний бактерий. В рамках эксперимента, мазки брались с настиранных наволочек трех добровольцев в начале каждой недели в течение четырех недель подряд.

"Спустя неделю мы обнаружили на наволочках от 3 до 5 млн КОЕ (колониеобразующих единиц) на квадратный сантиметр", — говорится в исследовании.

Отмечается, что на наволочках жили как бациллы, так и грамположительные кокки. Первые могут вызывать глазные инфекции, эндокардит, бактериемию и септицемию, пневмонию, менингит и скелетно-мышечные инфекции.

Грамположительные кокки могут приводить к синдрому токсического шока и другим инфекциям, устойчивым к антибиотикам.

Кроме этого, в некоторых случаях ко всему вышеперечисленному "зоопарку" могут добавляться и постельные клопы. Они предпочитают набивку подушек, поэтому чаще всего постельные клопы кусают людей в области лица, шеи и плеч.