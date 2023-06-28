Кришка унітазу набагато чистіша: вчені знайшли на наволочках справжній "зоопарк"

Дослідження показало, що на непраних лише один тиждень наволочках живуть мільйони колоній бактерій і ще страшніші "звірі".

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Дослідження показало, що наші наволочки кишать грибками та мікробами через велику кількість на них мертвих клітин шкіри, поту, фекалій і слини, пише Daily Mail.

У рамках дослідження вчені зібрали зразки з невипраних наволочок і залишили їх на інкубації на термін до 7 днів. Це показало жахливу кількість бактерій, які можуть викликати шкірні інфекції та запалення.

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У середньому люди змінюють наволочки кожні 24 дні, тоді як дерматологи радять робити це не рідше ніж двічі на тиждень.

"Коли ви лягаєте в ліжко, ви залишаєте на постільній білизні омертвілі клітини шкіри (близько 50 млн на день), залишки косметики, лосьйони, волосся. Там залишається все те, що ви "підібрали" протягом дня, починаючи від пилку і лупи домашніх тварин до грибкової плісняви та частинок бруду, а також бактерії та вірусні частинки", — говорить дерматолог з Медичного коледжу Вейла Корнельського університету доктор Хедлі Кінг.

Також він додає, що наші мертві клітини шкіри та піт слугують чудовою їжею для пилових кліщів, привертаючи їх до ліжка і допомагаючи розмножуватися.

За словами дерматолога, сон на одній і тій самій наволочці протягом лише одного тижня може обернутися алергією, шкірними інфекціями та запаленнями шкіри.

Річ у тім, що одним із видів бактерій, які ростуть на брудних наволочках, є золотистий стафілокок, який спричиняє інфекції шкіри та м'яких тканин. Наслідками впливу цього типу бактерій можуть бути фурункули та целюліт інфекційний, коли спостерігається гостре гнійне запалення підшкірної жирової клітковини, спричинене бактеріальною інфекцією.

За даними компанії AmeriSleep, яка провела власне дослідження, за один тиждень наші наволочки буквально обростають трьома мільйонами колоній бактерій. У рамках експерименту, мазки брали з випраних наволочок трьох добровольців на початку кожного тижня протягом чотирьох тижнів поспіль.

"Через тиждень ми виявили на наволочках від 3 до 5 млн КУО (колонієутворювальних одиниць) на квадратний сантиметр", — ідеться в дослідженні.

Зазначається, що на наволочках жили як бацили, так і грампозитивні коки. Перші можуть спричиняти очні інфекції, ендокардит, бактеріємію та септицемію, пневмонію, менінгіт і скелетно-м'язові інфекції.

Грампозитивні коки можуть призводити до синдрому токсичного шоку та інших інфекцій, стійких до антибіотиків.

Крім цього, в деяких випадках до всього перерахованого вище "зоопарку" можуть додаватися і постільні клопи. Вони віддають перевагу внутрішностям подушок, тому найчастіше постільні клопи кусають людей у ділянці обличчя, шиї та плечей.