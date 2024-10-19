Де на Марсі може процвітати життя: вчені щойно визначили ключове місце (фото)

У крихітних крижаних притулках на Червоній планеті може процвітати позаземне життя, яке вчені шукають десятиліттями.

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Десятиліттями космічне агентство NASA намагається відшукати на Марсі життя і тепер, схоже, вчені наблизилися до цього моменту. Космічне агентство заявило, що на Червоній планеті виявлено крихітні крижані притулки, в яких насправді може процвітати життя, пише Inverse.

Учені припускають, що запорошений лід може видовбати замерзлу воду настільки, щоб світло могло проникнути на глибину до 2,7 метра під поверхнею. Зазначимо, що на Землі щільний сніг і лід часто тануть зсередини, коли частинки пилу потрапляють у замерзлу воду і створюють кишені. Потім сонячне світло може діяти як парник, дозволяючи відбуватися фотосинтезу. Вчені вважають, що той самий процес може відбуватися на Марсі.

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Захищені від ворожої марсіанської поверхні, але оточені рідкою водою і зігріті парниковим ефектом сонячного світла, як вважають вчені, ці кишені можуть стати прихистком для мікробного життя, що здійснює фотосинтез.

Коли сонячне світло потрапляє на цей крижаний пил, він генерує достатньо тепла, щоб розтопити лід. У міру того як тала вода просочується, вона забирає з собою частинки пилу, внаслідок чого з'являються ці кишені. Тепер учені вважають, що ці марсіанські кишені, ймовірно, могли б стати домом для екосистеми простих форм життя, що процвітає.

Зображення Terra Sirenum на Марсі в поліпшених кольорах Фото: NASA

За словами планетарного дослідника в Лабораторії реактивного руху NASA в Каліфорнії та провідного автора дослідження Адітьї Куллер, найімовірнішим місцем, де є необхідні умови, є Терра Сиренум — регіон, розташований у південній півкулі Марса. Науковці підозрюють, що білі краї вздовж ярів Терра Сиренум можуть містити пиловий лід.

Автори дослідження вважають, що марсіанські крижані відслонення, ймовірно, є одними з найдоступніших місць, де ми могли б виявити життя за межами Землі у всьому Всесвіті.

Не секрет, що Марсу бракує ключових якостей, які роблять нашу планету придатною для життя, а саме:

захисного магнітного поля;

тонка атмосфера.

Якщо замерзла вода на поверхні планети нагрівається, вона не тане, а натомість одразу перетворюється на газ, явище, що називається сублімацією. Ось чому пил у льоду такий важливий. Якщо пил дійсно змушує лід під поверхнею танути, він може залишатися рідким, а верхній лід може захистити мікробне життя від суворих марсіанських умов.

Пилові діри, виявлені 2012 року на льодовику Матануска на Алясці Фото: NASA

Учені використовували комп'ютерні моделі, щоб підтвердити свою теорію і виявили, що достатня кількість світла може проникати в підземні крижані кишені, що сприяє фотосинтезу. До слова, на Землі подібні кріоконітові ями справді є домівкою для "різноманітних організмів", наприклад, бактерій і водоростей.

На наступному етапі дослідження вчені планують відтворити марсіанський запорошений лід у лабораторії, а надалі планують створити карту найкращих місць для пошуку життя на Червоній планеті.

Раніше Фокус писав про те, як Марс став непридатним для життя.