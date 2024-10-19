Где на Марсе может процветать жизнь: ученые только что определили ключевое место (фото)

В крохотных ледяных убежищах на Красной планете может процветать внеземная жизнь, которую ученые ищут десятилетиями.

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Десятилетиями космическое агентство NASA пытается отыскать на Марсе жизнь и теперь, похоже, ученые приблизились к этому моменту. Космическое агентство заявило, что на Красной планете обнаружены крохотные ледяные убежища, в которых на самом деле может процветать жизнь, пишет Inverse.

Ученые предполагают, что пыльный лед может выдолбить замерзшую воду настолько, чтобы свет мог проникнуть на глубину до 2,7 метра под поверхностью. Отметим, что на Земле плотный снег и лед часто тают изнутри, когда частицы пыли попадают в замерзшую воды и создают карманы. Затем солнечный свет может действовать как парник, позволяя происходить фотосинтезу. Ученые считают, что тот же процесс может происходить на Марсе.

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Защищенные от враждебной марсианской поверхности, но окруженные жидкой водой и согреваемые парниковым эффектом солнечного света, как считают ученые, эти карманы могут стать убежищем для микробной жизни, осуществляющей фотосинтез.

Когда солнечный свет попадает на эту ледяную пыль, она генерирует достаточно тепла, чтобы растопить лед. По мере того как талая вода просачивается, она уносит с собой частицы пыли, в результате чего появляются эти карманы. Теперь ученые считают, что эти марсианские карманы, вероятно, могли бы стать домом для процветающей экосистеме простых форм жизни.

Изображение Terra Sirenum на Марсе в улучшенных цветах Фото: NASA

По словам планетарного исследователя в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии и ведущего автора исследования Адитьи Куллер, наиболее вероятным местом, где есть необходимые условия, является Терра Сиренум — регион, расположенный в южном полушарии Марса. Ученые подозревают, что белые края вдоль оврагов Терра Сиренум могут содержать пыльный лед.

Авторы исследования считают, что марсианские ледяные обнажения, вероятно, являются одними из самых доступных мест, где мы могли бы обнаружить жизнь за пределами Земли во всей Вселенной.

Не секрет, что Марсу не хватает ключевых качеств, которые делают нашу планету пригодной для жизни, а именно:

защитного магнитного поля;

тонкая атмосфера.

Если замерзшая вода на поверхности планеты нагревается, она не тает, а вместо этого сразу превращается в газ, явление, называемое сублимацией. Вот почему пыль во льду так важна. Если пыль действительно заставляет лед под поверхностью таять, он может оставаться жидким, а верхний лед может защитить микробную жизнь от суровых марсианских условий.

Пылевые дыры, обнаруженные в 2012 году на леднике Матануска на Аляске Фото: NASA

Ученые использовали компьютерные модели, чтобы подтвердить свою теорию и обнаружили, что достаточное количество света может проникать в подземные ледяные карманы, что способствует фотосинтезу. К слову, на Земле подобные криоконитовые ямы действительно являются домом для "разнообразных организмов", например, бактерий и водорослей.

На следующем этапе исследования ученые планируют воссоздать марсианский пыльный лед в лаборатории, а в дальнейшем планируют создать карту лучших мест для поиска жизни на Красной планете.

Ранее Фокус писал о том, как Марс стал непригодным для жизни.