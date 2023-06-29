Разноцветное облачко вокруг. Ученые рассказали, что нам действительно стоит знать об ауре человека

Несмотря на отсутствие научных подтверждений существования ауры, эта идея остается чрезвычайно живучей.

Related video

Люди, склонные верить в сверхъестественное, стойко верят, что человек, наряду с другими живыми существами, а порой и некоторыми неодушевленными предметами, испускает разноцветные энергетические поля, которые называются аурой. Экстрасенсы и защитники эзотерики уверяют, что эта цветная дымка может многое рассказать о личности человека, а также его эмоциональном состоянии, здоровье, а порой и жизни, пишет IFLScience.

В то время как одни считают, что увидеть ауру могут лишь одаренные люди, другие придерживаются теории, что любой может научиться читать ауру при должной тренировке. К слову, некоторые даже обещают сфотографировать ауру человека. Однако есть ли хоть капля правды в этом предполагаемом явлении? Спойлер — нет. Сегодня не существует ни одного научного доказательства того, что аура в действительности существует.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что такое аура

Этот термин происходит от греческого слова "ветер". Для тех, кто верит, в современном мире она представляет собой некую жизненную силу, которая вытекает за пределы нашего тела неким разноцветным облаком.

Приверженцы существования ауры предлагают думать о ней, как о некой "энергии", которая витает вокруг человека. Предполагается, что эта энергия может заставить человека чувствовать себя неловко или расслаблено, в зависимости от того, какую ауру излучают люди.

Что касается причин существования ауры, здесь мнения расходятся. Одни считают, что эта энергия берет свое начало в древнекитайской вере, другие — в йогической практике и индуистской литературе. Многие также связывают ауру с современными научными терминами, такими как: энергия, вибрация и электромагнитные поля.

Отметим, что одним из "доказательств" существования ауры считается фотография. Эта противоречивая идея связана с работой Семена Кирлиана — советского изобретателя, и его жены Валентины, которые якобы открыли технику отображения ауры человека. Это произошло после того, как они стали свидетелями лечения пациента высокочастотным электрическим генератором в 1939 году. Далее они провели ряд экспериментов и смогли сделать снимки с разноцветными дымками, окружающими объект.

Кирлианская фотография на самом деле была хорошо известна физикам и инженерам-электрикам до работы Кирлиана, однако не была известна широкой публике. Простыми словами, это способность электрической искры "сделать собственный снимок", когда она проходит через фотоэмульсию без объектива и камеры. Любопытно, что эта форма контактной печати не требует какой-либо специальной камеры.

Исследования ауры

Идея ауры не нова, а потому и попыток доказать ее существование с помощью объективных и эмпирических исследований было множество. За почти столетие Карлианская фотография подверглась десяткам различных исследований, которые пытались проверить ее предполагаемую способность улавливать жизненную силу человека в форме "разноцветного облачка". Стоит ли говорить, что ни одно из них не увенчалось успехом?

В ходе исследований ученые фотографировали все — от яблок до грибов, монет и отпечатков пальцев — и в каждом случае объект сопровождался разноцветной дымкой. Однако эти узоры попросту вызваны влагой, которая содержится в предмете и переносится на пластинку под действием тока. Впрочем, несмотря на столь убедительные доказательства Кирлианская фотография все еще имеет сильную поддержку и сегодня.

За годы исследователи также предприняли сотни попыток проверить достоверность экстрасенсов, утверждающих, что они способны читать ауру. Например, в 1990 году Роберт Лофтин провел эксперимент, в котором экстрасенса привели в телестудию без окон с барьером в центре и входом на каждом конце. Экстрасенса и экспериментатора разместили по одну сторону барьера, а затем несколько разных испытуемых доставили по другую сторону. После экстрасенса попросили за три минуты оценить, сколько людей находится по ту сторону барьера. Как и следовало ожидать, предсказания экстрасенса с треском провалились.

В другом эксперименте группу экстрасенсов и контрольную группу попросили угадать за которым из четырех экранов прятался экспериментатор. В общей сложности было проведено 36 сеансов и 1440 испытаний — все они были провалены, как и предполагали исследователи. Причем порой экстрасенсы выступали даже хуже, чем контрольная группа.

Авторы некоторых исследований предполагают, что люди в действительности могут видеть некое разноцветное облако вокруг другого человека. Однако это, вероятно, связано с редкой формой синестезии — неврологическим состоянием, когда сенсорные переживания, которые, как правило, разделены, переживаются вместе. Но дополнительные исследования позже исключили этот вариант.

Ученые сошлись во мнении, что может быть множество причин, почему некоторые люди могут видеть "ауру", но едва ли они связаны с какими-либо мистическими способностями. Исследователи полагают, что это скорее может быть связано с искажением восприятия, иллюзиями или галлюцинациями, а также психологическими факторами, такими как склонность к фантазиям, живость воображения или остаточные факторы.

Исследователи отмечают, что люди действительно могут быть окружены тепловыми, электромагнитными и электростатическими полями. Однако нет никаких научных доказательств, что это как-то связано с аурой.

Ранее Фокус писал о том, что призраки нарушают законы физики, а богов — выдумали: почему мы верим в сверхъестественное.