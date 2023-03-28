Призраки нарушают законы физики, а богов — выдумали: почему мы верим в сверхъестественное

Тысячелетиями большинство культур изобретали сверхъестественное и всегда находился тот, кто утверждал, что его не существует, но вера человечества оставалась непоколебимой.

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Взглянув на историю человечества и все религии, возникшие в тот или иной период времени, включая те, которые исключают существование других богов, то можно сказать, что "изобретение богов" — излюбленное развлечение людей, мы делали это множество раз за все время существования на Земле, пишет IFLScience.

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Почти каждая известная культура в той или иной степени развила некоторую веру в сверхъестественное или приняла организованную религию, и то при том, что порой они полностью противоречат законам физики, как например призраки и их перемещение в пространстве. И так, почему же мы все же продолжаем верить в сверхъестественное?

Темные времена

Исследователи полагают, что вера в сверхъестественное могла быть весьма полезна для древних людей, или, по крайней мере, она возникла благодаря другим полезным эволюционным преимуществам, которые первые люди приобрели в процессе того, как пытались осмыслить мир.

Человеческий мозг развивался, а вместе с ним и то, что психологи называют теорией разума. Простыми словами, это способность осознавать, что у окружающих нас людей есть мотивы, намерения и собственно разум. Эволюционно это несомненно было плюсом, ведь шансы на выживание увеличивались, когда люди смогли распознавать, приближается ли к ним другой человек с камнем с намерением поделиться находкой или попросту забить до смерти этим самым камнем.

У тех, кто обладал теорией разума, шансы на выживание существенно увеличивались, а значит эта полезная черта передавалась следующему поколению. Однако основная проблема заключается в том, что люди склонны применять теорию разу к вещам, которые, в общем-то, разума не имеют.

Пифагор был бы в шоке

В 1944 году психологи провели любопытный эксперимент, в котором добровольцам показали короткую анимацию. На видео присутствовали треугольник, круг и еще один треугольник чуть меньшего размера, все они располагались на белом фоне. Еще одним объектом в поле зрения был большой прямоугольник с "дверью", которая открывалась и закрывалась фигурами, проходящими через нее.

Далее участники посмотрели анимацию, где геометрические объекты выполняли различные действия, входили или выходили из прямоугольного "дома" с дверью, перемещались вокруг или толкали другие фигуры. После ролика реципиентов попросили описать то, что они увидели в анимации. Любопытно, что лишь один человек описал происходящее, как движение геометрических фигур, тогда как другие с легкостью "воодушевили" предметы. В результате некоторые геометрические фигуры были названы "агрессивными хулиганами", "глупыми" или "способными запутаться".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди склонны приписывать мотивацию и характер почти чему угодно. Даже "тому огромному овалу, который непременно хотел напасть на маленький ромб".

При чем тут боги?

Казалось бы маловероятным, что наша вера в то, что треугольник может быть "агрессивным хулиганом", может привести к вере в бога. Однако психолог Джастин Барретт считает, что именно наше чрезмерная склонность приписывать действие объектам и понятиям (например, солнцу или ветру) могла привести к тому, что мы взглянули на особенно сильный шторм и предположили, что он является свидетельством божественного вмешательства. Психолог полагает, что именно так и появились боги солнца, ветра и грома.

В результате исследователи предлагают рассматривать веру в подобных богов как побочный продукт в целом весьма полезной функции человеческого мозга. Простыми словами, люди, у которых есть эта сверхактивная склонность приписывать мотивы неодушевленным предметам и понятиям, с большей вероятностью выживут и передадут ее новым поколениям.

Что с организованной религией?

Однако от ранних суеверий до того, как люди оказались в церкви и поверили, что ношением смешанной одежды может привести к вечности, проведенной в адском огне, на самом деле долгий путь. Множество десятилетий психологи, социологи и антропологи пытались объяснить возникновение организованной религии и изучить ее потенциальные преимущества для общества.

За это время появилось множество теорий, от функциональных — религия с навязанными ценностями рождает сплоченность, до зловещих — по мнению психолога Мэтта Россано, намек на то, что за вами наблюдает некто сверхъестественный, возможно, помогает придерживаться общепринятого кодекса.

Однако люди религиозны не только из-за страха перед наблюдающим за ними богом. По мнению исследователей, для того, чтобы религия "выжила" и сохранилась, в ней должно быть нечто еще кроме страха или преимущества выживания.

Исследования, в которых участвовали мормоны-добровольцы, показывают, что религиозные верования активируют области головного мозга, связанные со "злоупотреблением многими наркотиками, включая кокаин и метамфетамины". Отметим, что исследования влияния религии на людей на самом деле весьма не обширны, однако показывают и ряд преимуществ.

Например, исследователи пришли к выводу, что религиозное участие и духовность связаны с более здоровым образом жизни, в том числе с большей продолжительностью жизни, лучшими навыками преодоления трудностей, а также более высоким качеством жизни, а также меньшим беспокойством, депрессией и самоубийством. К таким результатам пришло исследование, проведенное в 2011 году.

Другое исследование также показало, что религиозные люди, лучше оценивают настроение, самочувствие и интенсивность боли, чем нерелигиозные люди. Проще говоря, религия, оказалась неким "опиумом для масс", что, возможно, и помогло ей сохраниться на тысячелетия.

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