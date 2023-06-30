Самый чуткий нос на свете. Ученые считают, что коты обладают "сверхбыстрым" обонянием

Новое исследование показывает, что носы кошачьих можно сравнить с высокотехнологичным оборудованием в лабораториях.

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Не секрет, что коты обладают сверхчутким обонянием, однако новое исследование предполагает, что обоняние кошачьих гораздо более сложное и развитое, чем мы могли бы предположить ранее. По сути, их носы можно сравнить с высокотехнологичным оборудованием, которое люди используют в лабораториях для химического анализа, пишет Daily Mail.

Ученые из Университета штата Огайо создали трехмерную компьютерную модель кошачьего носа и смогли смоделировать как вдыхаемый ими воздух, содержащий обычные запахи кошачьей пищи, проходит через спиральные структуры. Исследователи обнаружили, что за прекрасным обонянием кошачьих стоит сложная совокупность плотно закрученных костных структур дыхательных путей. Фактически они работают аналогично газовым хроматографам с параллельными витками, которые часто используются в лабораториях для химического анализа состава веществ.

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Моделирование показывает, что вдыхаемый котами воздух разделяется на два потока. Первый поток очищается и увлажняется перед подачей в легкие животного, тогда как другой — быстро и эффективно доставляет в систему, отвечающую за обоняние. Эта система также известна как обонятельная область.

Ученые из Университета штата Огайо создали трехмерную компьютерную модель кошачьего носа Фото: Ohio State University

Авторы исследования отмечают, что это позволяет кошкам очень быстро чувствовать запахи, а не ждать, пока воздух отфильтруется через дыхательную зону, которая используется для дыхания. Ученые также обнаружили, что воздух из второго потока направляется по трубе для "обоняния", а затем рециркулирует в каналах, когда попадает в них.

По словам старшего автора исследования Кайа Чжао, простыми словами, это похоже на то, как мы нюхаем — воздух выстреливает в этот канал, а затем обрабатывается в течение гораздо более длительного времени.

Отметим, что для млекопитающих обоняние играет важную роль — оно необходимо для поиска добычи, определения опасности, поиска источников пищи и отслеживания окружающей среды. Авторы исследования отмечают, что их новое моделирование с помощью виртуального кошачьего носа показало, что он работает аналогично газовому хроматографу с параллельными змеевиками. Эффективность данного метода повышается за счет использования нескольких трубок, ответвляющихся от одного высокоскоростного газового хроматографа.

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