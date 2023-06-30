Уникальность зашкаливает. Археологи нашли необычные "принесенные в жертву" артефакты в Швейцарии

В долине Оберхальбштайн в Швейцарии специалисты, занимающиеся раскопками, недавно нашли клад бронзового века. Место находки расположено в кантоне Граубюнден, примерно в 160 километрах к юго-востоку от Цюриха.

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В 2021 году Археологическая служба Граубюндена (ADG) инициировала масштабный исследовательский проект с целью систематического изучения местного ландшафта в поисках остатков, связанных с историческим конфликтом между Римом и суанетами. Именно в рамках этого проекта найдено сокровище из более 80 артефактов, пишет Arkeonews.

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В октябре 2022 года команда Археологической службы Граубюндена (ADG) успешно нашла и раскопала клад, получив сигнал от волонтера с металлоискателем, который обследовал местность. Хотя артефакты нашли еще осенью прошлого года, об их открытии объявили только недавно.

Во время осмотра обнаружили, что предметы из клада намеренно повреждены так, чтобы сделать их непригодными для дальнейшего использования. Эти артефакты аккуратно поместили в деревянный ящик, тщательно завернули в кожу и впоследствии закопали в долине.

Коллекция состоит из металлических предметов, которые, как полагают, имеют потенциальную связь с практикой производства металла в близлежащих Альпах. Среди находок — несколько кусков необработанной меди, серпы, топоры, фрагменты пилы и различные ювелирные изделия. Эти предметы намеренно повреждены и "принесены в жертву" перед тем, как их похоронили в качестве жертвоприношения.

Коллекция состоит из металлических предметов, которые, как полагают, имеют потенциальную связь с практикой производства металла в близлежащих Альпах Фото: Archaeological Service of Graubünden

На месте, где найден этот клад, ранее обнаружили множество археологических находок, связанных с римской эпохой. Начиная с 2003 года, недалеко от современного муниципалитета Сурсес археологи наталкивались на многочисленные римские пращи с пулями, гвозди, причудливо украшенный кинжал и различные другие военные артефакты.

Большое количество оружия и снаряжения периода Августа указывает на то, что это место стало свидетелем значительной военной схватки между тремя римскими легионами под командованием будущего императора Тиберия и его брата Друза, которые противостояли местному племени суанетов в 15 г. до н. э.

Это единственное известное место римской битвы в Швейцарии. В 2008 году на этом же месте обнаружены остатки римского военного лагеря, построенного летом для защиты жизненно важного Септимерского перевала.

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