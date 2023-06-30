Унікальність зашкалює. Археологи знайшли незвичні "принесені в жертву" артефакти у Швейцарії

У долині Оберхальбштайн у Швейцарії фахівці, що займаються розкопками, нещодавно знайшли скарб бронзового віку. Місце знахідки розташоване в кантоні Граубюнден, приблизно за 160 кілометрів на південний схід від Цюріха.

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У 2021 році Археологічна служба Граубюндена (ADG) ініціювала масштабний дослідницький проєкт з метою систематичного вивчення місцевого ландшафту в пошуках залишків, пов'язаних з історичним конфліктом між Римом і суанетами. Саме в межах цього проєкту знайдено скарб з понад 80 артефактів, пише Arkeonews.

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У жовтні 2022 року команда Археологічної служби Граубюндена (ADG) успішно знайшла та розкопала скарб, отримавши сигнал від волонтера з металошукачем, який обстежував місцевість. Хоча артефакти знайшли ще восени минулого року, про їхнє відкриття оголосили лише нещодавно.

Під час огляду виявили, що предмети зі скарбу навмисно пошкоджені так, щоб зробити їх непридатними для подальшого використання. Ці артефакти акуратно помістили в дерев'яний ящик, ретельно загорнули в шкіру і згодом закопали в долині.

Колекція складається переважно з металевих предметів, які, як вважають, мають потенційний зв'язок з практикою виробництва металу в довколишніх Альпах. Серед знахідок — кілька шматків необробленої міді, серпи, сокири, фрагменти пилки та різні ювелірні вироби. Ці предмети навмисно пошкоджені і "принесені в жертву" перед тим, як їх поховали як жертвоприношення.

Колекція складається переважно з металевих предметів, які, як вважають, мають потенційний зв'язок з практикою виробництва металу в довколишніх Альпах Фото: Archaeological Service of Graubünden

На місці, де знайдено цей скарб, раніше виявили безліч археологічних знахідок, пов'язаних з римською епохою. Починаючи з 2003 року, недалеко від сучасного муніципалітету Сурсес археологи натрапляли численні римські пращі з кулями, цвяхи, вигадливо прикрашений кинджал та різні інші військові артефакти.

Велика кількість зброї та спорядження періоду Августа вказує на те, що це місце стало свідком значної військової сутички між трьома римськими легіонами під командуванням майбутнього імператора Тіберія та його брата Друза, які протистояли місцевому племені суанетів у 15 р. до н. е.

Це єдине відоме місце римської битви у Швейцарії. У 2008 році на цьому ж місці виявлені залишки римського військового табору, побудованого влітку для захисту життєво важливого Септимерського перевалу.

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