Французький шахрай чи ацтек-ювелір: вчені нарешті розкрили, хто створив кришталеві черепи

Хоча черепи посідають чільне місце в ацтекській іконографії, часто з'являючись у різьбленні на стінах стародавніх храмів і зображеннях божеств, жодного кришталевого черепа не задокументовано під час археологічних розкопок у Мексиці чи деінде

Фото: The Trustees of the British Museum (CC BY-NC-SA 4.0)