Париж — місто мертвих. Чому парижани бояться спати в катакомбах навіть за 10 млн доларів

Нещодавно у твіттері акаунт "creepy.org" розпочав жваве обговорення: чи переночували б ви у паризьких катакомбах за 10 мільйонів доларів? Це гіпотетичне питання призвело до суперечливої дискусії, привернувши увагу безлічі людей.

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Хоча перспектива отримати такий значний статок може здатися привабливою, існують вагомі причини, чому люди не поспішають скористатися цією можливістю. Найголовніша з них полягає в тому, щоб виявити повагу до померлих, пише IFLScience.

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Щоб зрозуміти походження катакомб, ми повинні повернути час назад до Парижа 18-го століття. Міські кладовища переповнювали тіла, що гнили і розповсюджували нестерпний сморід. У відповідь на це король Людовик XV видав у 1763 році указ, який забороняв будь-які подальші поховання в межах столиці.

Попри цю заборону, церква продовжувала ховати тіла в межах міста, посилюючи проблему. Ба більше, наявні трупи залишалися на кладовищах, сприяючи поширенню неприємного запаху, який пронизував околиці.

Катакомби Парижа

У 1780 році сталася катастрофічна подія, яка спонукала до дій. Сильні зливи спричинили обвал підземної стіни, прорвавши сумнозвісний цвинтар Невинних і затопивши сусідній підвал тілами. Подальший спалах хвороб прискорив пошук рішення для переселення шести мільйонів померлих мешканців міста.

Непросте завдання переселення трупів лягло на плечі найбідніших робітників, які наважилися спуститися в старі занедбані шахти і тунелі на околицях міста. Так з'явилися катакомби — спочатку неорганізоване нагромадження кісток і черепів. Однак у 19 столітті доклали подальших зусиль, щоб перетворити катакомби на впорядкований мавзолей, внаслідок чого з'явилися моторошні стіни з черепів і стегнових кісток, які ми бачимо сьогодні.

Попри моторошну природу катакомб, є люди, яких приваблює перспектива провести ніч серед мільйонів мертвих. У 2015 році Airbnb створив конкурс на Геловін, в якому двоє щасливчиків отримали можливість переночувати у підземеллі.

Переможцем став бразилець Педро Арруда. Коли його запитали про його враження, чоловік відповів: "Я був би набагато наляканішим, якби померлі були серед живих".

24 години під землею в паризьких катакомбах

Дебати навколо паризьких катакомб продовжують інтригувати, показуючи крихкий баланс між цікавістю та повагою. Чи погодиться хтось провести ніч в оточенні залишків історії — це рішення, яке спонукає до роздумів.

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