Підземелля Давнього Галича: під руїнами тисячолітнього замку виявлено таємні кімнати (відео)

Під час розкопок у Національному заповіднику "Давній Галич" археологи розкопали цокольний поверх Галицького замку та отримали доступ всередину за допомогою відеокамери. Дослідників зустріли підземні палати замку.

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"Сьогодні потрапили в цокольний поверх В’їзної вежі Галицького замку, де ніхто не був 300 років. Поки з допомогою відеокамери", — повідомив Володимир Олійник, генеральний директор Національного заповідника "Давній Галич", на своїй сторінці у Facebook. Також він додав, що дослідники виявили сухі підвали.

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Дослідження та археологічні розкопки на території Галицького замку, що входить до складу Національного заповідника "Давній Галич", розпочалися минулого року. Під час будівництва брами замку на наземній частині команда несподівано натрапила на кам'яний фундамент, який виявився давнім.

"Ми підняли архіви і знайшли записи археологів, які тут працювали у 1995 році, вони зазначали, що в цьому місці знаходиться В’їзна вежа Галицького замку. Тоді ми звернулися по дозвіл на проведення археологічної експедиції", — пояснив директор заповідника виданню КУРС.

Ще у 2022 році на глибині 6 метрів виявили вентиляційний канал. Проте знахідку відклали до наступного сезону розкопок у 2023 році. Володимир Олійник висловив намір продовжити дослідження, мотивуючи це висновками відомого дослідника архітектури княжої доби Юрія Лукомського.

Археологи розкопали цокольний поверх Галицького замку

Археолог і архітектор Юрій Лукомський висунув теорію, що на глибині 6 метрів залягає підземний поверх Галицького замку. Очікувалося, що під ним знаходяться знамениті підземелля, які складаються ще з двох поверхів, кожен з яких має глибину 6 метрів. Тому фахівці заповідника "Давній Галич" вкотре звернулися за дозволом на розкопки, отримали його і продовжили роботу.

"Те, що ми копали на поверхні, — це перший поверх Галицького замку. Виходить, коли пішли вглиб, то зайшли на один поверх нижче. Належить підтвердити чи спростувати Лукомського і встановити: чи це вже підвали — і ця частина була під землею, чи це все ж цокольний поверх і він колись теж частково був на поверхні — бо є бійниці", — розповів Володимир Олійник.

За його словами, мета археологів цього літа отримати доступ до підвалів Галицького замку.

"З допомогою відеокамери ми обстежили ті підвали у цокольному поверсі, які нам відкрилися, побачили, де є ймовірні входи-виходи. Будемо копати і заходити через них зовні", — поділився планами директор заповідника.

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Володимир Олійник додав, що знахідки не приховуватимуть, а навпаки, планують зробити доступними: "В перспективі — адаптація розкопаних приміщень для відвідувачів, — зазначає він. — Під час воєнного стану заповідник не отримує коштів на дослідження. А ми все ж хочемо продовжувати розкопки. Думаємо, що могли би спрямувати на археологію кошти з продажу квитків".

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