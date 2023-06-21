Подземелье Древнего Галича: под руинами тысячелетнего замка обнаружены тайные комнаты (видео)

Во время раскопок в Национальном заповеднике "Древний Галич" археологи раскопали цокольный этаж Галицкого замка и получили доступ внутрь с помощью видеокамеры.

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"Сегодня попали в цокольный этаж Въездной башни Галицкого замка, где никто не был 300 лет. Пока с помощью видеокамеры", — сообщил Владимир Олейник, генеральный директор Национального заповедника "Древний Галич", на своей странице в Facebook. Также он добавил, что исследователи обнаружили сухие подвалы.

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Исследования и археологические раскопки на территории Галицкого замка, входящего в состав Национального заповедника "Древний Галич", начались в прошлом году. Во время строительства ворот замка на наземной части команда неожиданно наткнулась на каменный фундамент, который оказался древним.

"Мы подняли архивы и нашли записи археологов, которые здесь работали в 1995 году, они отмечали, что в этом месте находится Въездная башня Галицкого замка. Тогда мы обратились за разрешением на проведение археологической экспедиции", — пояснил директор заповедника изданию КУРС.

Еще в 2022 году на глубине 6 метров обнаружили вентиляционный канал. Однако находку отложили до следующего сезона раскопок в 2023 году. Владимир Олейник выразил намерение продолжить исследования, мотивируя это выводами известного исследователя архитектуры княжеской эпохи Юрия Лукомского.

Археологи раскопали цокольный этаж Галицкого замка

Археолог и архитектор Юрий Лукомский выдвинул теорию, что на глубине 6 метров залегает подземный этаж Галицкого замка. Ожидалось, что под ним находятся знаменитые подземелья, что состоят еще из двух этажей, каждый из которых имеет глубину 6 метров. Поэтому специалисты заповедника "Древний Галич" в очередной раз обратились за разрешением на раскопки, получили его и продолжили работу.

"То, что мы копали на поверхности, — это первый этаж Галицкого замка. Получается, когда пошли вглубь, то зашли на один этаж ниже. Предстоит подтвердить или опровергнуть Лукомского и установить: это уже подвалы — и эта часть была под землей, или это все же цокольный поверх и он когда-то тоже частично был на поверхности — потому что есть бойницы", — рассказал Владимир Олейник.

По его словам, цель археологов этим летом получить доступ к подвалам Галицкого замка.

"С помощью видеокамеры мы обследовали те подвалы в цокольном этаже, которые нам открылись, увидели, где есть вероятные входы-выходы. Будем копать и заходить через них снаружи", — поделился планами директор заповедника.

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Владимир Олейник добавил, что находки не будут скрывать, а наоборот, планируют сделать доступными: "В перспективе — адаптация раскопанных помещений для посетителей, — отмечает он, — Во время военного положения заповедник не получает средств на исследования. А мы все же хотим продолжать раскопки. Думаем, что могли бы направить на археологию средства с продажи билетов".

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