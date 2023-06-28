Єдиний код "Енігми", який ще досі не зламали: складність останньої загадки Другої світової

Злам шифру "Енігми" кардинально змінив хід Другої світової війни. Однак залишилося одне-єдине повідомлення, яке досі приховує свій зміст.

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Завдяки неабиякому прояву інтелекту та непохитної рішучості, спільна глобальна робота, яку очолили британські дешифрувальники, здобула перемогу над грізним кодом "Енігма", за винятком однієї самотньої загадки. Це єдине повідомлення німецького військово-морського флоту наполегливо кидає виклик усім спробам розшифрування, оповиваючи його зміст вічною таємницею пише IFLScience.

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Код "Енігма", геніальна система шифрування, слугував основним методом зв'язку військ Осі у буремні воєнні часи. Використовуючи послідовність циферблатів, що оберталися, ретельно налаштованих на певну конфігурацію на початку кожного дня, машина "Енігма" перетворювала передані повідомлення на практично нерозбірливий код.

Одержувач, оснащений машиною "Енігма", налаштованою на ідентичну щоденну конфігурацію, розшифровував повідомлення. Лише правильно налаштована машина "Енігма" могла розкрити закодоване повідомлення, надаючи німцям необмежені можливості для передачі своїх послань.

На ранніх стадіях конфлікту союзники боролися з величезним натиском ретельно скоординованих атак, що передавалися за допомогою повідомлень, які вони могли перехоплювати, але не розуміти. Навіть коли їм вдавалося захопити машину "Енігма", її цінність розсіювалася на світанку наступного ранку.

Напередодні Другої світової війни група польських математиків невтомно працювала над розшифровкою коду "Енігми". Отримавши доступ до інструкції, вони намагалися розгадати хитросплетіння цієї делікатної машини, що дозволило їм створити репліки, влучно названі "бомбами".

Ці копії прискорили процес дешифрування і сприяли першому офіційно зареєстрованому розшифруванню шифру "Енігма". Спочатку їхні успіхи були похвальними, доки німці не ускладнили машину, ввівши додаткові ротори.

З розгортанням війни Польща заповіла свої масштабні дослідження британцям, які створили таємну робочу групу. Розташована у відомому і таємному Блетчлі-парку, ця видатна команда, до якої входили такі світила, як Алан Тьюрінг, використовувала колективний блиск видатних математиків у своєму наполегливому прагненні до ручного зламу кодів. Попри їхні невтомні зусилля, прогрес виявився невловимим, а невдачі значно переважали успіхи.

Трироторна військова німецька шифрувальна машина "Енігма" Фото: Вікіпедія

Однак з'явився блискучий момент — повторюваний шаблон у повідомленнях, який майже завжди завершувався словами "Хайль Гітлер". Це випадкове осяяння прискорило прогрес команди, слугуючи цінним каталізатором у їхніх щоденних зусиллях зі зламу коду.

Команда розробила один з перших комп'ютерів, призначених лише для розшифрування повідомлень "Енігми". Ця новаторська машина, що отримала назву "Британська бомба", методично перебирала величезну кількість комбінацій, користуючись швидкою командою "Хайль Гітлер", і врешті-решт змогла зламати код за певний проміжок часу.

А проте "Британська бомба" виявилася нездатною розшифрувати кожне повідомлення. Деякі з них, особливо короткі, не піддавалися розшифровці під час війни, що стало привабливою загадкою для ентузіастів шифрування в епоху інтернету.

З появою сучасних комп'ютерів, які можуть похвалитися дивовижною швидкістю обробки даних, багато повідомлень "Енігми" піддалися колективній силі онлайн-спільнот, що займаються зламом кодів.

Позначене P1030680, це невловиме повідомлення німецького військово-морського флоту 1945 року збереглося як непроникна загадка. Стандартні методи дешифрування, застосовані до цієї загадкової записки, дають лише абракадабру, пропонуючи мізерні підказки, щоб розпочати процес розшифрування.

Тому онлайн-зламщики кодів вдалися до мобілізації величезних обчислювальних потужностей, прагнучи розгадати послання за допомогою чистої сили. Проте, до сьогодні його зміст залишається оповитим таємницею

Труднощі, пов'язані з розшифровкою цього послання, виникають через його стислість і відсутність оригінальних таблиць Грунда, початкових параметрів, що мають вирішальне значення для дешифрування.

Як наслідок, існує гостра нестача інформації, якою можна було б керуватися в процесі дешифрування. З 2018 року проєкт [email protected] старанно намагається розгадати цей унікальний код, проте їхні зусилля поки що виявилися безрезультатними.

Можливо, ви теж можете прийняти цей захопливий виклик. Не соромтеся і спробуйте розгадати таємниці, приховані в останньому посланні "Енігми".

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