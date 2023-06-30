Земля находится в пятом ледниковом периоде: когда он начался и почему тогда нам так жарко

Глядя на постоянно меняющийся климат нашей планеты, едва ли можно сказать, что мы находимся на этапе ледникового периода, но это именно так.

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В следующий особенно жаркий или холодный день, нам стоит вспомнить, что технически мы все еще живем в ледниковом периоде, который стартовал около 3 миллионов лет назад. Ледниковый период — длительный период времени, который может длиться от нескольких миллионов до сотен миллионов лет, когда глобальные температуры значительно ниже, а большие площади нашей планеты покрыты ледяными щитами и ледниками, пишет IFLScience.

Насколько известно исследователям, на Земле было по крайней мере пять ледниковых периодов, самым продолжительным из которых считается Гуронский ледниковый период — длился около 300 миллионов лет. Не секрет, что во время ледникового периода бывают периоды высоких температур, когда ледники отступают, это время ученые называют "межледниковыми периодами".

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Ученые сравнили нынешние условия с теми, которые они обнаруживали в прошлом, изучая ледяные керны, отложения и скалы, и пришли к выводу, что в данный момент Земля фактически находится в межледниковом периоде. Отметим. Что около 2,6 миллиона лет назад стартовал плейстоценовый ледниковый период, а поскольку Антарктида и Гренландия все еще покрыты льдами, технически мы все еще находимся в ледниковом периоде.

Исследования показывают, что ледниковые периоды могут начинаться по-разному: от изменения уровня углекислого газа и до нарушения циркуляции океана во время смещения континентов. Ученые полагают, что плейстоцен, вероятно, начался из-за образования сухопутного моста Панамского перешейка между Северной и Южной Америкой. Это препятствовало обмену тропической водой между Атлантическим и Тихим океанами.

По словам исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), после того как обмен тропической водой был перекрыт, теплая соленая океанская вода была направлена на север — в результате увеличилось количество осадков в высоких широтах Северного полушария. Постепенно снег накапливался в ледниках, а в конечном счете и ледяных щитах Земли. Эти массивные ледяные тела отражали больше солнечного света и продолжили тенденцию к охлаждению нашей планеты.

Исследователи также считают, что причина наступления гуронского ледникового периода, когда Земля превратилась в планету-снежку, вероятно, была биологической — Великое событие оксигенации. В исследовании 2005 года ученые пришли к выводу, эта эволюционная авария спровоцировала одну из самых страшных климатических катастроф на Земле, которая в последствии превратила планету в снежный ком. Исследователи полагали, что оксигенный фотосинтез в океанах существенно уменьшил количество парникового газа (метана) в атмосфере планеты, что и вызвало образование "снежного кома", который продержался около миллиона лет.

Позже наступил позднепалеозойский ледниковый период. Исследователи считают, что его спровоцировала эволюция растений на суше, что в последствии привело к увеличению кислорода и уменьшению парниковых газом, в том числе CO2.

Исследователи также отмечают, что менее существенные сдвиги температур планеты могут быть связаны со сдвигами орбиты Земли, которые происходят благодаря влиянию Юпитера, в течение цикла продолжительностью в 96 000 лет. Эти и другие орбитальные изменения наклона Земли фактически ответственны за наступление и отступление ледниковых периодов.

Ранее Фокус писал о том, сколько было ледниковых периодов на Земле и смогут ли люди пережить грядущие.