Как выглядит Хаос на Марсе: NASA поделилось редкими кадрами марсианского ландшафта (видео)

Камера орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter сделала яркие кадры вулканической местности внутри древнего кратера.

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Космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который вращается на орбите Марса, продолжает радовать захватывающими снимками поверхности планеты, пишет Mashable.

На орбитальном аппарате установлена мощная камера под названием HIRISE, которая могла бы рассмотреть на поверхности Марса даже такой мелкий объект, как кухонный стол. Недавно камера сделала яркие кадры вулканической местности внутри древнего кратера, простирающегося на 273 км.

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По словам экспертов из NASA, на видео представлен регион Красной планеты, получивший название "Хаос Арам". Команда HIRISE создала ролик, который позволят медленно пролететь над внеземной пустыней.

Отснятое видео богато всеми оттенками синего цвета благодаря типу породы, называемой базальтом, который образовался в результате вулканической активности. Как известно, когда-то на Марсе было большое количество активных вулканов, среди которых и самый большой в Солнечной системе – гора Олимп.

Ландшафт региона "Хаос Арам" выглядит в значительной степени "помятым". Команда HIRISE считает, что это результат движение расплавленной породы или воды под марсианской поверхностью.

Марсоходы NASA продолжают брать пробы горных пород в поисках признаков жизни на Марсе в прошлом. Марсоход Perseverance на данный момент обследует другой кратер на Марсе, он называется Езеро. Именно там, по мнению ученых-планетологов, в прошлом бурлила вода в древних реках.

"Дельта реки – это лучшее место на Марсе, где марсоход может заниматься поисками прошлой микроскопической жизни", — отмечают в NASA

Благодаря таким аппаратам как Mars Reconnaissance Orbiter планетологи продолжают делать захватывающие открытия на Марсе. Но как полагают эксперты, самые захватывающие открытия пока скрываются под поверхностью Марса.

Напомним, недавно NASA показало Красную планету в необычном свете. Когда Марс находился на самом близком и самом далеком расстоянии от Солнца, космический аппарат NASA MAVEN сделал два уникальных изображения Красной планеты. На этих снимках Марс выглядит совсем по-другому.