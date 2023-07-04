Пожар на экваторе. Ученые из NASA визуализировали рождение Эль-Ниньо в Тихом океане

Исследователи показали, как "раскаленная красная полоса" пронзила океан и подняла уровень воды в нем на 12,5 сантиметров.

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В начале июня 2023 года ученые заявили, что Эль-Ниньо официально вступил в свои права. В новом исследовании ученые из NASA использовали данные, собранные двумя спутниками, чтобы создать удивительную визуализацию, показывающую как Эль-Ниньо зародился в Тихом океане, пишет IFLScience.

На кадрах отчетливо видно, как эта раскаленная красная полоса пронзает Тихий океан — Эль-Ниньо наступило. Данные спутников свидетельствуют о том, что температура поверхности воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана значительно выше среднего значения. Фактически это свидетельствует о том, что тройное падение Ла-Нинья закончилось и Эль-Ниньо вступил в свои права.

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Данные, использованные для визуализации, были собраны двумя спутниками NASA, Sentinel-6 Michael Freilich и Sentinel-3B, и обработаны учеными в Лаборатории реактивного движения. Далее они создали визуализацию, которая детально показывает зарождение и укрепление Эль-Ниньо в Тихом океане.

На карте видно, что высота поверхности моря в Тропической части Тихого океана более чем на 12,5 метров выше, чем в среднем в первые 10 дней июня 2023 года. По сути, это означает, что эта полоса океана значительно теплее, чем обычно, так как вода расширяется при нагревании.

Исследователи отмечают, что более теплые воды вокруг тропиков Тихого океана являются верным признаком того, что Эль-Ниньо начинает укрепляться и входит в свои права. Официально о начале Эль-Ниньо Центр прогнозирования климата Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило еще 8 июня 2023 года.

Что такое Эль-Ниньо

Цикл Эль-Ниньо-Южное колебание является моделью колебания климата в Тихом океане и имеет глобальное влияние на мировой климат. Приблизительно каждые пару лет условия могут колебаться от Эль-Ниньо, более теплой фазы, к Ла-Ниньа, к более холодной.

Ученые отмечают, что с приходом Эль-Ниньо ветры вдоль экватора ослабевают, а теплая вода оттесняется на восток к западному побережью Америки. В результате к поверхности поднимается меньше холодной вода, а экваториальная часть Тихого океана становится теплее, чем обычно. Исследователи отмечают, что официально Эль-Ниньо объявляется тогда, когда температура воды в тропической восточной части Тихого океана поднимается на 0,5°C выше долгосрочного среднего значения.

Обратной стороной медали Эль-Ниньо является Ла-Нинья. Это явление характеризуется необычно низкой температурой в экваториальной части Тихого океана. Весь цикл оказывает существенное влияние на погоду и климат планеты в целом, в том числе изменение ветра, температуры, характер осадков, интенсивность сезона ураганов и даже затрагивает такие процессы, как распространение рыбы в морях.

Во всем мире годы Эль-Ниньо, как правило, теплее. Именно поэтому исследователи опасаются, что в сочетании с глобальным потеплением Эль-Ниньо может привести к увеличению количества беспрецедентных по интенсивности волн тепла, что подтолкнет средние глобальные температуры к новым опасным рекордам.

Ранее Фокус писал о том, что Эль-Ниньо официально вступил в свои права, и последствия выглядят пугающе.