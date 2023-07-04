Пожежа на екваторі. Учені з NASA візуалізували народження Ель-Ніньйо у Тихому океані

Дослідники показали, як "розпечена червона смуга" пронизала океан і підняла рівень води в ньому на 12,5 сантиметрів.

Related video

На початку червня 2023 року вчені заявили, що Ель-Ніньйо офіційно вступив у свої права. У новому дослідженні вчені з NASA використали дані, зібрані двома супутниками, щоб створити дивовижну візуалізацію, що показує як Ель-Ніньйо зародився у Тихому океані, пише IFLScience.

На кадрах чітко видно, як ця розпечена червона смуга пронизує Тихий океан — Ель-Ніньйо наступило. Дані супутників свідчать про те, що температура поверхні води у центральній і східній тропічній частині Тихого океану значно вища за середнє значення. Фактично це свідчить про те, що потрійне падіння Ла-Нінья закінчилося й Ель-Ніньйо вступив у свої права.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дані, використані для візуалізації, були зібрані двома супутниками NASA, Sentinel-6 Michael Freilich і Sentinel-3B, і оброблені вченими в Лабораторії реактивного руху. Далі вони створили візуалізацію, яка детально показує зародження і зміцнення Ель-Ніньйо у Тихому океані.

На карті видно, що висота поверхні моря у Тропічній частині Тихого океану більш ніж на 12,5 метрів вища, ніж у середньому в перші 10 днів червня 2023 року. По суті, це означає, що ця смуга океану значно тепліша, ніж зазвичай, оскільки вода розширюється під час нагрівання.

Дослідники зазначають, що тепліші води навколо тропіків Тихого океану є вірною ознакою того, що Ель-Ніньйо починає зміцнюватися і входить у свої права. Офіційно про початок Ель-Ніньйо Центр прогнозування клімату Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) заявив ще 8 червня 2023 року.

Що таке Ель-Ніньйо

Цикл Ель-Ніньйо-Південне коливання є моделлю коливання клімату у Тихому океані й має глобальний вплив на світовий клімат. Приблизно кожні кілька років умови можуть коливатися від Ель-Ніньйо, теплішої фази, до Ла-Нінья, холоднішої.

Учені зазначають, що з приходом Ель-Ніньйо вітри вздовж екватора слабшають, а тепла вода відтісняється на схід до західного узбережжя Америки. У результаті до поверхні підіймається менше холодної води, а екваторіальна частина Тихого океану стає теплішою, ніж зазвичай. Дослідники зазначають, що офіційно Ель-Ніньйо оголошується, коли температура води в тропічній східній частині Тихого океану підіймається на 0,5°C вище довгострокового середнього значення.

Зворотним боком медалі Ель-Ніньйо є Ла-Нінья. Це явище характеризується незвично низькою температурою в екваторіальній частині Тихого океану. Весь цикл істотно впливає на погоду і клімат планети загалом, зокрема на зміну вітру, температури, характер опадів, інтенсивність сезону ураганів і навіть зачіпає такі процеси, як поширення риби у морях.

У всьому світі роки Ель-Ніньйо, як правило, тепліші. Саме тому дослідники побоюються, що в поєднанні з глобальним потеплінням Ель-Ніньйо може призвести до збільшення кількості безпрецедентних за інтенсивністю хвиль тепла, що підштовхне середні глобальні температури до нових небезпечних рекордів.

Раніше Фокус писав про те, що Ель-Ніньйо офіційно вступив у свої права, і наслідки виглядають лячне.