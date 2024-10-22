Прихований ляльковик. Щось керувало кліматом Землі останні 250 млн років: про що йдеться

Дослідники виявили явища, які впливали на погоду щонайменше останню чверть мільярда років.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років: за цей час наша планета змінювала зовнішній вигляд і переживала різні кліматичні зміни. За століття досліджень ми багато чого дізналися про історію нашої планети, але деякі факти все ще залишаються загадкою для вчених. У новому моделюванні вчені показали, що два погодних коливання впливають на земну погоду останні 250 мільйонів років, причому навіть у той час, коли континенти були розподілені по-різному, пише IFLScience.

Згідно з новими даними кліматичного моделювання, природні кліматичні явища, відомі як Ель-Ніньйо і Ла-Нінья, відбуваються на планеті останні щонайменше чверть мільярда років. Хоча ці складні погодні умови є рушійними силами екстремальних погодних змін сьогодні, дослідження показують, що вони були значно сильнішими в минулому.

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Зазначимо, що Ель-Ніньйо і Ла-Нінья є частиною циклу Ель-Ніньйо-Південне коливання (ENSO) — результат коливань температури океану в екваторіальній частині Тихого океану. У нормальних умовах пасати, що дмуть на захід уздовж екватора, переносять теплу воду з Південної Америки в Азію. Але обидва явища фактично спричиняють порушення в нормальному перебігу подій, зрушуючи струминну течію далі на південь або північ відповідно.

Коли настає одне з цих явищ, це впливає на погодні умови по всьому світу. Наприклад. Ель-Ніньйо приносить спекотнішу і сухішу погоду на північному заході США і незвично високий рівень опадів на півдні Штатів; Ла-Нінья створює сухіші умови на півдні, а також приносить посуху і суворіші зими на північному заході. Ла-Нінья також може викликати посухи в Східній Африці та сприяє сильним опадам у Південній Азії.

Ці явища можуть спричиняти неприємні наслідки для клімату сьогодні, але тепер учені вважають, що в минулому вони, ймовірно, були ще інтенсивнішими. Таких висновків дійшла команда з Університету Дюка, яка змоделювала явища Ель-Ніньйо і Ла-Нінья в далекому минулому.

Раніше вчені вважали, що основну роль відігравала температура океану, значно менше приділяючи уваги поверхневим вітрам, які є важливим фактором. За словами співавтора дослідження Шіненга Ху, вони з колегами змогли показати, що розмах минулих коливань залежав від двох факторів:

термічної структури океану;

поверхневих вітрів океану.

Подібно до коливань маятника, атмосферний шум, відомий як поверхневий вітер, може запускати випадкові поштовхи метафоричного маятника. У результаті, коли термічна структура океану й атмосферний шум об'єднують, коливання можуть ставати більш-менш сильними. За словами Ху, вони з колегами запустили низку комп'ютерних моделей, і майже в кожній з них явища були в рази сильнішими, ніж сьогодні.

Результати моделювання також вказують на те, що в різні моменти минулого сонячне випромінювання, що досягає планети, було приблизно на 2% нижчим, ніж зараз, але водночас рівень CO2 був вищим, що робило атмосферу й океани теплішими, ніж сьогодні. Автори дослідження також зазначають, що результати їхньої роботи неймовірно цінні, оскільки допомагають нам дізнатися більше про те, як явища Ель-Ніньйо і Ла-Нінья можуть діяти сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що Земля закипає з тією ж швидкістю, що й раніше: вчені заперечують "стрибок" глобального потепління.