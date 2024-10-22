Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Скрытый кукловод. Что-то руководило климатом Земли последние 250 млн лет: о чем идет речь

земля, погода на земле, земля погода
Фото: sci-news.com | Миллионы лет назад два явления сильно влияли на погоду Земли

Исследователи обнаружили явления, которые влияли на погоду минимум последние четверть миллиарда лет.

Related video

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за это время наша планета меняла внешний облик и переживала разные климатические изменения. За столетия исследований мы многое узнали об истории нашей планеты, но некоторые факты все еще остаются загадкой для ученых. В новом моделировании ученые показали, что два погодных колебания влияют на земную погоду последние 250 миллионов лет, причем даже в то время, когда континенты были распределены по-разному, пишет IFLScience.

Согласно новым данным климатического моделирования, естественные климатические явления, известные как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, происходят на планете последние минимум четверть миллиарда лет. Хотя эти сложные погодные условия являются движущими силами экстремальных погодных изменений сегодня, исследования показывают, что они были значительно сильнее в прошлом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются частью цикла Эль-Ниньо-Южное колебание (ENSO) — результат колебаний температуры океана в экваториальной части Тихого океана. В нормальных условиях пассаты, дующие на запад вдоль экватора, переносят теплую воду из Южной Америки в Азию. Но оба явления фактические вызывают нарушения в нормальном ходе событий, сдвигая струйное течение дальше на юг или север соответственно.

Когда наступает одно из этих явлений, это влияет на погодные условия по всему миру. Например. Эль-Ниньо приносит более жаркую и сухую погоду на северо-западе США и необычно высокий уровень осадков на юге Штатов; Ла-Нинья создает более сухие условия на юге, а также приносит засухи и более суровые зимы на северо-западе. Ла-Нинья также может вызвать засухи в Восточной Африке и способствует сильным осадкам в Южной Азии.

Эти явления могут вызывать неприятные последствия для климата сегодня, но теперь ученые считают, что в прошлом они, вероятно, были еще более интенсивными. К таким выводам пришла команда из Университета Дьюка, которая смоделировала явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья в далеком прошлом.

Ранее ученые считали, что основную роль играла температура океана, значительно меньше уделяя внимания поверхностным ветрам, которые являются важным фактором. По словам соавтора исследования Шиненга Ху, они с коллегами смогли показать, что размах прошлых колебаний зависел от двух факторов:

  • термической структуры океана;
  • поверхностных ветров океана.

Подобно колебаниям маятника, атмосферный шум, известный как поверхностный ветер, может запускать случайные толчки метафорического маятника. В результате, когда термическая структура океана и атмосферный шу объединяют, колебания могут становиться более или менее сильными. По словам Ху, они с коллегами запустили ряд компьютерных моделей, и почти в каждой из них явления были в разы сильнее, чем сегодня.

Результаты моделирования также указывают на то, что в разные моменты прошлого солнечное излучение, достигающее планеты, было примерно на 2% ниже, чем сейчас, но в то же время уровень CO2 был выше, что делало атмосферу и океаны теплее, чем сегодня. Авторы исследования также отмечают, что результаты их работы невероятно ценны, так как помогают нам узнать больше о том, как явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья могут действовать сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что Земля закипает с той же скоростью, что и раньше: ученые отрицают "скачок" глобального потепления.