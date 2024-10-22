Скрытый кукловод. Что-то руководило климатом Земли последние 250 млн лет: о чем идет речь

Исследователи обнаружили явления, которые влияли на погоду минимум последние четверть миллиарда лет.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет: за это время наша планета меняла внешний облик и переживала разные климатические изменения. За столетия исследований мы многое узнали об истории нашей планеты, но некоторые факты все еще остаются загадкой для ученых. В новом моделировании ученые показали, что два погодных колебания влияют на земную погоду последние 250 миллионов лет, причем даже в то время, когда континенты были распределены по-разному, пишет IFLScience.

Согласно новым данным климатического моделирования, естественные климатические явления, известные как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, происходят на планете последние минимум четверть миллиарда лет. Хотя эти сложные погодные условия являются движущими силами экстремальных погодных изменений сегодня, исследования показывают, что они были значительно сильнее в прошлом.

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Отметим, что Эль-Ниньо и Ла-Нинья являются частью цикла Эль-Ниньо-Южное колебание (ENSO) — результат колебаний температуры океана в экваториальной части Тихого океана. В нормальных условиях пассаты, дующие на запад вдоль экватора, переносят теплую воду из Южной Америки в Азию. Но оба явления фактические вызывают нарушения в нормальном ходе событий, сдвигая струйное течение дальше на юг или север соответственно.

Когда наступает одно из этих явлений, это влияет на погодные условия по всему миру. Например. Эль-Ниньо приносит более жаркую и сухую погоду на северо-западе США и необычно высокий уровень осадков на юге Штатов; Ла-Нинья создает более сухие условия на юге, а также приносит засухи и более суровые зимы на северо-западе. Ла-Нинья также может вызвать засухи в Восточной Африке и способствует сильным осадкам в Южной Азии.

Эти явления могут вызывать неприятные последствия для климата сегодня, но теперь ученые считают, что в прошлом они, вероятно, были еще более интенсивными. К таким выводам пришла команда из Университета Дьюка, которая смоделировала явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья в далеком прошлом.

Ранее ученые считали, что основную роль играла температура океана, значительно меньше уделяя внимания поверхностным ветрам, которые являются важным фактором. По словам соавтора исследования Шиненга Ху, они с коллегами смогли показать, что размах прошлых колебаний зависел от двух факторов:

термической структуры океана;

поверхностных ветров океана.

Подобно колебаниям маятника, атмосферный шум, известный как поверхностный ветер, может запускать случайные толчки метафорического маятника. В результате, когда термическая структура океана и атмосферный шу объединяют, колебания могут становиться более или менее сильными. По словам Ху, они с коллегами запустили ряд компьютерных моделей, и почти в каждой из них явления были в разы сильнее, чем сегодня.

Результаты моделирования также указывают на то, что в разные моменты прошлого солнечное излучение, достигающее планеты, было примерно на 2% ниже, чем сейчас, но в то же время уровень CO2 был выше, что делало атмосферу и океаны теплее, чем сегодня. Авторы исследования также отмечают, что результаты их работы невероятно ценны, так как помогают нам узнать больше о том, как явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья могут действовать сегодня.

Ранее Фокус писал о том, что Земля закипает с той же скоростью, что и раньше: ученые отрицают "скачок" глобального потепления.