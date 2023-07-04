Глиттер Земли. Ученые показали, как тысячи молний загораются "блестками" в Европе и Африке (видео)

Новое устройство визуализации позволяет исследователям отслеживать тысячи вспышек по всему миру из космоса.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) использует новое устройство для обнаружения и изучения молний из космоса. Исследователи опубликовали первые изображения и видеоролики, полученные с нового устройства визуализации молний, пишет IFLScience.

ЕКА совместно с Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT) использовали первый в мире спутниковый прибор, который способен обнаруживать и фиксировать тысячи вспышек молний в Европе и Африке. Теперь исследователи наконец-то выпустили первую анимацию, на которой видно, как наша планета покрывается "глиттером" в виде тысяч молний.

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Для получения изображения ученые использовали устройство визуализации молний, расположенное на борту первого спутника третьего поколения Meteosat. Он был запущен в конце 2022 года. Его основная цель — обнаружение и прогнозирование сильных штормов, однако в качестве побочного эффекта мы также получили и удивительную визуализацию молний.

Известно, что спутник расположен на геостационарной орбите на высоте около 36 тысяч километров, то есть он делает полный круг вокруг Земли за 24 часа. Ученые отмечают, что спутник оборудован четырьмя камерами. Которые делают около 1000 снимков в секунду днем и ночью, что обеспечивает ученых невероятными видами молний сразу на нескольких континентах. Более того, ученые также получают снимки молний даже самых отдаленных уголков в мире, в том числе над океанами и между ними.

По словам директора программы наблюдения Земли в ЕКА Симонетты Чели, новая анимация, по сути, демонстрирует способность прибора точно и эффективно обнаруживать грозовую активность во всех областях, которые находятся в поле зрения камер. К слову, они покрывают невероятные 84% земного диска.

Ученые отмечают, что наблюдение за молниями, в особенности там, где их обычно крайне сложно заметить, играет важную роль для составления более точных прогнозов погоды. Причем не только для людей на Земле, эти данные также чрезвычайно важны и для воздушного движения, так как молнии оказывают влияние на работу приборов.

По словам генерального директора ЕВМЕТСАТ Фила Эванса, известно, что сильным грозам, как правило, предшествуют резкие изменения грозовой активности. Теперь исследователи считают, что наблюдая за этими изменениями, синоптики смогут быть более уверенными в своих прогнозах. Более того, предполагается, что полученные данные помогут лучше отслеживать развитие сильных штормов, а значит у синоптиков будет больше времени для предупреждения властей и населения.

Авторы исследования отмечают, что данный прибор весьма уникален, так как он способен не просто захватывать вспышки чрезвычайно быстро, а потому их можно заметить невооруженным глазом. Более того, прибор также отсеивает плохие данные прямо в космосе, что значительно упрощает работу исследователей.

Ученые отмечают, что данная анимация является лишь первым результатом работы Lightning Imager. Больше данных с прибора и остальной части миссии станут доступными только в начале 2024 года. В данный момент исследователи все еще калибруют систему для достижения максимально возможных точности и чувствительности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые из NASA визуализировали рождение Эль-Ниньо в Тихом океане.