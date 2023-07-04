"Мокрая" вода и пена: как развилось пожаротушение, созданное по иронии императором Нероном

На протяжении веков пожарные бригады оттачивали свою технику с момента своего основания в 6 веке до нашей эры. Хотя первобытные методы были значительной вехой в создании организованного пожаротушения, трудно представить, что на современный пожар можно прийти, вооружившись лишь ведрами с водой.

Related video

Первыми пожарными можно считать "Корпус заботы", созданный в 60-х годах н. э. для защиты Рима от пожаров. Он состоял из 7 тысяч человек, оснащенных ведрами и топорами, чтобы противостоять огню. Иронично, однако этот корпус создан императором Нероном, которого обвиняли в поджоге Рима, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В дальнейшем уже в Великобритании перед Великим пожаром 1666 года некоторые приходы пытались организовать пожаротушение, но только после него создали первую пожарную команду. Эта команда принадлежала страховой фирме Николаса Барбона, который первым начал страховать помещения от огня.

Аналогично поступили другие страховые компании. До 1800-х годов команды пожарных спасали только те здания, которые оплачивали страхование.

Достижения в технике пожаротушения появились в начале 1900-х годов с появлением пены как средства для борьбы с огнем. Кроме этого, для тушения пожаров начали использовать другие огнетушащие вещества, которые используют в случае возникновения различных видов пожаров.

При добавлении концентрата пены в воду образуется уникальное вещество, которое обладает способностью плавно каскадом растекаться по жидким поверхностям, таким как топливо, тем самым охлаждая область и лишая огонь жизненно важного кислорода. Некоторые варианты пены даже создают пленку, которая запечатывает пары на поверхности топлива.

В середине 1960-х годов пожарные бригады начали добавлять в свой арсенал смачиватели, чтобы повысить эффективность воды. Эти химические вещества определяются как жидкие концентраты, которые при соответствующем сочетании с обычной водой значительно уменьшают поверхностное натяжение воды и повышают ее способность к проникновению и растеканию.

Соответственно, полученную воду иногда называют "мокрой водой" из-за ее лучшей способности проникать в цель по сравнению с обычной.

Как работает противопожарная пена

Для комплексной борьбы с пожарами огнеборцы используют комбинацию пены, смачивателей и эмульгаторов. Эмульгаторы смешиваются с источниками горения, разбивая их на мелкие капли, которые впоследствии поглощаются и тушатся водой.

Ранее Фокус писал, почему отец современной химии сжег алмаз дотла.